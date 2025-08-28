Lil Nas X habla en Instagram tras salir de prisión: "Fue aterrador, pero vuestra chica va a estar bien"

El rapero y ganador del Grammy Lil Nas X se pronunció este martes 26 de agosto por primera vez después de su detención en Los Ángeles la semana pasada, cuando fue acusado de agredir a varios agentes de policía que lo encontraron caminando desnudo por la calle.

"Su chica va a estar bien", publicó en una historia de Instagram. "Fueron cuatro días aterradores", añadió.

El intérprete de Old Town Road fue trasladado inicialmente a un hospital por una posible sobredosis antes de ser encarcelado. El lunes 25 de agosto, se declaró inocente de cuatro cargos graves: tres por agresión a un agente de policía y uno por resistencia. Posteriormente, recuperó la libertad tras pagar una fianza de 75.000 dólares.

De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según informó la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles. Además, deberá asistir a un programa ambulatorio de rehabilitación de drogas, aunque su abogada, Christy O’Connor, negó que existan pruebas de consumo. "Este es simplemente un episodio aberrante en una vida por lo demás productiva", afirmó la letrada.

El verdadero nombre del artista es Montero Lamar Hill. A sus 26 años, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir un premio de la Asociación de Música Country por su éxito de 2018 Old Town Road, tema que también le valió dos premios Grammy.

Su padre, Robert Stafford, habló con la prensa a las afueras del tribunal y aseguró que el cantante está “muy arrepentido por lo sucedido”. “Recibirá la ayuda que necesita. Solo recen por él”, pidió.