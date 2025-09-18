TODOS LOS NOMINADOS
Lista de nominaciones a los Latin Grammy: ¿Cuál será la canción del año?
La academia de los Latin Grammy ya ha desvelado quiénes son sus nominados de este año. Bad Bunny, como era de esperar después del éxito de su último disco, es el gran favorito para arrasar en la noche más especial del año para la música latina.
Ya conocemos los nominados a los Latin Grammy 2025 y, como no podía ser de otra manera, Bad Bunny lidera de nuevo las nominaciones de la fecha más especial del año de la música latina, que se celebrarán el 13 de noviembre en Las Vegas. El puertorriqueño acumula una docena de candidaturas, seguido de cerca por Ca7riel & Paco Amoroso y el productor Edgar Barrera. La categoría de Canción del Año promete una reñida competencia.
La estrella de la música latina vive su momento más dulce. Bad Bunny, que este sábado pondrá fin a su residencia en Puerto Rico tras una treintena de conciertos, encabeza la lista con 12 nominaciones gracias a DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El artista repite así la hazaña de hace tres años, cuando logró 10 nominaciones con Un verano sin ti. Con esta nueva tanda, suma ya 52 nominaciones en su carrera, de las que ha ganado 12.
Tras él, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso confirma su proyección internacional con 10 menciones, igualando al veterano productor Edgar Barrera. Las nominaciones se anunciaron en directo desde Las Vegas, con artistas como Natalia Lafourcade, Soledad, Yotuel y Juan Luis Guerra revelando las principales categorías.
La Canción del Año tendrá como protagonistas a dos temas de Bad Bunny, DTMF y Baile Inolvidable, junto a El día del amigo y #Tetas de Ca7riel & Paco Amoroso. Competirán además Bogotá (Andrés Cepeda), Cancionera (Natalia Lafourcade), Otra noche de llorar (Mon Laferte), Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz), Si antes te hubiera conocido (Karol G) y Veludo Marrom (Liniker).
En Grabación del Año figuran también Desastres fabulosos de Jorge Drexler y Conociendo Rusia, Lara de Zoe Gotusso y Ao Teu Lado de Liniker. Para Álbum del Año destacan Cosa Nuestra (Rauw Alejandro), Papota (Ca7riel & Paco Amoroso) o Raíces (Gloria Estefan), entre otros.
Raphael recibirá el reconocimiento como Persona del Año en una gala especial el 12 de noviembre. Según la Academia Latina de la Grabación, el homenaje celebra su "resiliencia y constante reinvención", una trayectoria que lo sitúa como referente de la música en español antes de la gran noche de los premios.
Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025Grabación del año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DTmF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker
- Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú - Vicente García
- al romper la burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra De To's (Seca) - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
- AILE INoLVIDABLE - Bad Bunny, Antonio Caraballo, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, Kaled Elikai Rivera Cordova & Roberto Jose Rosado Torres (compositores)
- Bogotá - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (compositores)
- Cancionera - Natalia Lafourcade (compositora)
- DTmF - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry (compositores)
- El Día Del Amigo - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver (compositores)
- Otra Noche De Llorar - Mon Laferte (compositora)
- Palmeras En El Jardín - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz (compositores)
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (compositores)
- #Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver (compositores)
- Veludo Marrom - Liniker (compositora)
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
- Bogotá - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (compositores)
- El Día Del Amigo - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver (compositores)
- Querida Yo - Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramirez & Yami Safdie (compositores)
- Soltera - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira (compositores)
- Te Quiero - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago (compositores)
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
- La Torre - RENEE (compositora)
- Legado - Andrés Giménez (compositor)
- Sale El Sol - Fito Paez (compositor)
- TRNA - Ali Stone (compositora)
- VOLARTE - Eruca Sativa (compositores)
