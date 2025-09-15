Lola Índigo anuncia que se tomará "un descanso" de la música tras siete años de carrera

Lola Índigo ha hecho oficial lo que muchos seguidores ya intuían: un descanso temporal de la música y de los escenarios. El anuncio se produjo durante su actuación en el Coca-Cola Music Experience de Madrid, donde la cantante, rodeada de luces, coreografías y miles de fans, interrumpió su concierto para declararse exhausta.

"Esto es el sueño de mi vida… Y para estar aquí como Dios manda, necesito un break. Llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", confesó Lola Índigo ante el público. Estas palabras reflejan la magnitud del desgaste que ha acumulado tras años de giras, discos, entrevistas y presentaciones continuadas sin apenas pausas.

La decisión no fue improvisada; Lola reconoció que ha vivido últimos meses complicados, con presiones artísticas, exigencia física y emocional. Además, mencionó que este año había sido "muy chungo" en todos los sentidos, y que sentía como el peso del trabajo había ido lacerando su ánimo y su salud general.

A pesar del anuncio, la artista dejó claro que no se trata de un adiós: su retirada será temporal. Tiene previstas dos actuaciones en Latinoamérica —Buenos Aires y Santiago de Chile— para los días 2 y 3 de octubre, dentro de su mini gira Nave Dragón: El último viaje.

Entre los mensajes del broche al argumento, Lola Índigo agradeció a su público por el apoyo constante y mostró su deseo de volver con renovada energía. Su anuncio ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde muchos colegas y seguidores han expresado comprensión, destacando la importancia de cuidar la salud mental, incluso en carreras de alto rendimiento.

El parón de Lola Índigo invita a reflexionar sobre la presión permanente en la industria musical, especialmente para quienes se mueven en formatos de gran espectáculo. Esta decisión personal puede servir como ejemplo de cómo el reconocimiento del propio límite puede ser también un acto profesional.