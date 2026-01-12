Lola Índigo comparte una nueva foto junto a IlloJuan durante un viaje a Canarias: más enamorados que nunca

Lola Índigo e IlloJuan ya no se esconden. En las últimas horas, la artista granadina utilizó su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de imágenes tomadas durante su estancia en Canarias. En las fotografías se la puede ver disfrutando de distintos enclaves naturales del archipiélago, así como de la gastronomía local, en un tono relajado y vacacional. Sin embargo, más allá del contenido turístico, algunas de las instantáneas llamaron especialmente la atención de sus seguidores por la presencia de IlloJuan.

En una de las imágenes publicadas, el creador de contenido aparece solo, integrado con naturalidad en el conjunto del álbum fotográfico. En otra, ambos posan juntos en actitud cercana y cariñosa, una imagen que ha sido interpretada por muchos como una muestra de la buena sintonía que atraviesa la pareja. Aunque ninguno de los dos ha acompañado las fotografías de grandes declaraciones, la publicación ha sido suficiente para reavivar el interés en torno a su relación.

Estas nuevas imágenes llegan semanas después de que Lola Índigo e IlloJuan confirmaran públicamente su romance al compartir su primera foto juntos en redes sociales. Hasta ese momento, los rumores sobre una posible relación se habían sucedido durante meses, alimentados por apariciones conjuntas y comentarios cruzados en distintos espacios digitales. Aquella publicación sirvió para despejar dudas y marcar un punto de inflexión en la forma en la que ambos han gestionado su exposición pública como pareja.

Desde entonces, tanto la cantante como el streamer han optado por una presencia discreta pero natural, sin ocultar del todo su vínculo, aunque evitando convertirlo en el eje central de sus contenidos. La publicación del viaje a Canarias parece seguir esa misma línea: mostrar momentos personales sin hacer de ellos un anuncio explícito.

La reacción en redes no se ha hecho esperar. Miles de usuarios han comentado las fotografías, destacando el buen momento que atraviesan ambos y celebrando la naturalidad con la que comparten estos instantes. Mientras Lola Índigo continúa inmersa en sus proyectos musicales y IlloJuan mantiene su actividad habitual en plataformas digitales, las imágenes confirman que, al menos por ahora, la pareja atraviesa una etapa marcada por la complicidad y la estabilidad.