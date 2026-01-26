Lola Índigo habla por primera vez en público sobre su relación con IlloJuan

Lola Índigo se encuentra inmersa en una etapa de intensa actividad profesional, combinando su carrera musical con apariciones en distintos medios. En ese contexto, su participación en el podcast La Casa Streaming ha generado atención más allá de lo estrictamente artístico, especialmente por una conversación centrada en su vida personal y afectiva.

Durante la charla, la cantante fue preguntada por la posibilidad de volver a mantener una relación con una mujer en algún momento de su vida. Su respuesta fue directa y sin ambigüedades: "Hay muchas posibilidades. A mí me gustan mucho las mujeres y me gustan muchas. La vida es muy larga". A partir de ahí, desarrolló una reflexión sobre las diferencias que, desde su experiencia, existen entre las relaciones con hombres y con mujeres.

Según explicó, percibe que los hombres suelen abordar los conflictos de una forma más simple, mientras que las mujeres tienden a dar más vueltas a las situaciones. Estas palabras se enmarcaron en un tono reflexivo y general, sin aludir a experiencias concretas ni a personas determinadas. No obstante, la conversación dio un giro cuando la artista se refirió a su situación actual.

"Pero ahora no estaría, porque estoy en pareja", afirmó, una frase breve que supuso una confirmación pública clara. Aunque Lola Índigo no mencionó en ningún momento el nombre de su pareja, el contexto ha llevado a identificar esas palabras con IlloJuan, con quien se la relaciona desde hace meses.

Hasta ahora, la relación había sido confirmada de manera indirecta. IlloJuan había hablado de ella en alguna ocasión y, además, hace unas semanas salieron a la luz imágenes de ambos durante un viaje por Canarias, compartidas por la propia cantante en su perfil de Instagram. Sin embargo, esta intervención en el podcast marca la primera vez que Lola Índigo reconoce explícitamente que está en una relación.

La naturalidad con la que abordó el tema ha sido destacada por seguidores y medios, al tratarse de una artista que suele mantener un perfil discreto en lo relativo a su vida privada. Sus declaraciones no solo clarifican su situación sentimental, sino que también se suman a un discurso abierto sobre la diversidad afectiva y la libertad personal.

De este modo, sin necesidad de nombres ni confirmaciones formales, las palabras de Lola Índigo han sido suficientes para despejar cualquier duda sobre su relación actual y para situar el foco en una faceta personal que hasta ahora había permanecido en segundo plano.