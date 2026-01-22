Lola Young y Olivia Dean lideran las nominaciones a los BRIT Awards en las que Rosalía opta a un premio

El talento joven ha encabezado las nominaciones para los BRIT Awards 2026 con las cantantes Olivia Dean y Lola Young liderando la carrera por los honores más codiciados de la música británica.

Young, de 25 años, ha sido reconocida en categorías clave como Artista del Año, Artista Revelación, Mejor Acto Alternativo/Rock y Mejor Acto Pop, además de que su éxito en listas Messy compite por Canción del Año.

Por su parte, Dean, de 26 años, también es candidata en Artista del Año, Mejor Acto Pop y Álbum del Año por The Art of Loving, mientras que dos de sus temas —Man I Need y la colaboración con Sam Fender Rein Me In— figuran entre las opciones para Canción del Año.

El cantante Sam Fender, de 31 años, ha cosechado cuatro nominaciones, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año por People Watching y en categorías de género como Alternativo/Rock.

Otros talentos con múltiples candidaturas incluyen a los raperos Dave y Jim Legaxcy, la veterana Lily Allen y el productor Fred again…, todos con tres nominaciones cada uno.

Los organizadores han destacado que aproximadamente el 70 % de las nominaciones cuentan con mujeres o personas no binarias, ya sea como solistas o en grupos mixtos, lo que supone “la mayor representación de mujeres y personas no binarias hasta la fecha” en la historia de los BRIT.

La icónica banda británica Pulp, surgida en la explosión del Britpop de mediados de los 90, recibe una nominación en Grupo del Año, su primera desde 1996, impulsada por su nuevo álbum More, que alcanzó los primeros puestos de las listas el año pasado.

Además de la música pop y rock, otras categorías amplían el alcance de los premios: la actriz Cynthia Erivo ha sido nominada a Canción del Año por su versión de Defying Gravity de Wicked, mientras que temas de fenómenos internacionales como Golden de KPop Demon Hunter compiten en Canción Internacional del Año.

La gala de los BRIT Awards 2026 tendrá lugar en Manchester el 28 de febrero, con retransmisión en vivo por ITV e ITVX desde el Co-op Live Arena.

Todos los nominados a los BRIT Awards 2026

Artista del Año

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Grupo del Año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Álbum del Año

Dave – The Boy Who Played The Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art Of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Canción del Año (votación del público)

Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings

Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo (ft. Ariana Grande) – Defying Gravity

Ed Sheeran – Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Lewis Capaldi – Survive

Lola Young – Messy

Myles Smith – Nice To Meet You

Olivia Dean – Man I Need

Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In

RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

Skye Newman – Family Matters

Breakthrough Artist

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legaxcy

Lola Young

Skye Newman

Mejor Pop Act

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

R&B Act

Jim Legaxcy

kwn

Mabel

Sault

Sasha Keable

Mejor Acto Alternativo/Rock

Lola Young

Sam Fender

Wolf Alice

Wet Leg

Blood Orange

Mejor Acto Dance

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

FKA twigs

PinkPantheress

Sammy Virji

Calvin Harris & Clementine Douglas

Mejor Acto Hip Hop/Grime/Rap

Dave

Jim Legaxcy

Central Cee

Loyle Carner

Little Simz

Artista Internacional del Año

Bad Bunny

Doechii

Rosalia

Sombr

Chappell Roan

CMAT

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo Internacional del Año

Geese

HAIM

Huntrix (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami)

Tame Impala

Turnstile

Canción Internacional del Año

Rose & Bruno Mars – APT.

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Gracie Abrams – That’s So True

Gigi Perez – Sailor Song

Alex Warren – Ordinary

Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys

Ravyn Lenae – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

Taylor Swift – The Fate Of Ophelia

Chappell Roan – Pink Pony Club

Sombr – Undressed

Huntrix – Golden

Critics’ Choice Award

Jacob Alon (ganador)

Rose Gray

Sienna Spiro