Lola Young y Olivia Dean lideran las nominaciones a los BRIT Awards en las que Rosalía opta a un premio
Olivia Dean y Lola Young encabezan las nominaciones de los BRIT Awards 2026, dominando la lista con cinco candidaturas cada una en la 46ª edición de los premios de la música británica. La ceremonia, que se celebrará el 28 de febrero de 2026 en el Co-op Live de Manchester, marca la primera vez que los galardones se trasladan fuera de Londres
El talento joven ha encabezado las nominaciones para los BRIT Awards 2026 con las cantantes Olivia Dean y Lola Young liderando la carrera por los honores más codiciados de la música británica.
Young, de 25 años, ha sido reconocida en categorías clave como Artista del Año, Artista Revelación, Mejor Acto Alternativo/Rock y Mejor Acto Pop, además de que su éxito en listas Messy compite por Canción del Año.
Por su parte, Dean, de 26 años, también es candidata en Artista del Año, Mejor Acto Pop y Álbum del Año por The Art of Loving, mientras que dos de sus temas —Man I Need y la colaboración con Sam Fender Rein Me In— figuran entre las opciones para Canción del Año.
El cantante Sam Fender, de 31 años, ha cosechado cuatro nominaciones, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año por People Watching y en categorías de género como Alternativo/Rock.
Otros talentos con múltiples candidaturas incluyen a los raperos Dave y Jim Legaxcy, la veterana Lily Allen y el productor Fred again…, todos con tres nominaciones cada uno.
Los organizadores han destacado que aproximadamente el 70 % de las nominaciones cuentan con mujeres o personas no binarias, ya sea como solistas o en grupos mixtos, lo que supone “la mayor representación de mujeres y personas no binarias hasta la fecha” en la historia de los BRIT.
La icónica banda británica Pulp, surgida en la explosión del Britpop de mediados de los 90, recibe una nominación en Grupo del Año, su primera desde 1996, impulsada por su nuevo álbum More, que alcanzó los primeros puestos de las listas el año pasado.
Además de la música pop y rock, otras categorías amplían el alcance de los premios: la actriz Cynthia Erivo ha sido nominada a Canción del Año por su versión de Defying Gravity de Wicked, mientras que temas de fenómenos internacionales como Golden de KPop Demon Hunter compiten en Canción Internacional del Año.
La gala de los BRIT Awards 2026 tendrá lugar en Manchester el 28 de febrero, con retransmisión en vivo por ITV e ITVX desde el Co-op Live Arena.
Todos los nominados a los BRIT Awards 2026
Artista del Año
Dave
Fred again..
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Grupo del Año
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
Álbum del Año
Dave – The Boy Who Played The Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art Of Loving
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing
Canción del Año (votación del público)
Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings
Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)
Cynthia Erivo (ft. Ariana Grande) – Defying Gravity
Ed Sheeran – Azizam
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Lewis Capaldi – Survive
Lola Young – Messy
Myles Smith – Nice To Meet You
Olivia Dean – Man I Need
Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In
RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
Skye Newman – Family Matters
Breakthrough Artist
Barry Can’t Swim
EsDeeKid
Jim Legaxcy
Lola Young
Skye Newman
Mejor Pop Act
JADE
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
RAYE
R&B Act
Jim Legaxcy
kwn
Mabel
Sault
Sasha Keable
Mejor Acto Alternativo/Rock
Lola Young
Sam Fender
Wolf Alice
Wet Leg
Blood Orange
Mejor Acto Dance
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
FKA twigs
PinkPantheress
Sammy Virji
Calvin Harris & Clementine Douglas
Mejor Acto Hip Hop/Grime/Rap
Dave
Jim Legaxcy
Central Cee
Loyle Carner
Little Simz
Artista Internacional del Año
Bad Bunny
Doechii
Rosalia
Sombr
Chappell Roan
CMAT
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Tyler, The Creator
Grupo Internacional del Año
Geese
HAIM
Huntrix (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami)
Tame Impala
Turnstile
Canción Internacional del Año
Rose & Bruno Mars – APT.
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Gracie Abrams – That’s So True
Gigi Perez – Sailor Song
Alex Warren – Ordinary
Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys
Ravyn Lenae – Love Me Not
Sabrina Carpenter – Manchild
Taylor Swift – The Fate Of Ophelia
Chappell Roan – Pink Pony Club
Sombr – Undressed
Huntrix – Golden
Critics’ Choice Award
Jacob Alon (ganador)
Rose Gray
Sienna Spiro
