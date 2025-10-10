Louis Tomlinson abre las heridas del pasado y habla sobre el "ambiente frío" del último día de One Direction

En una entrevista concedida al podcast The Diary of a CEO, Louis Tomlinson habló largo y tendido sobre el día en que se separó One Direction. Según reveló aquel día estuvo marcado por una notable frialdad entre sus miembros. Aseguró que ese día "el ambiente se volvió frío" y que sintió "un vacío" en la sala, algo que no había experimentado antes en la banda. Según él, aunque no había representantes presentes, "la energía implicaba que sí los había".

Tomlinson admitió que en aquel momento buscaba una fecha clara para el fin del proyecto, pero nunca recibió una respuesta concreta. Reconoció que sus compañeros probablemente ya conocían la realidad del desligue profesional, pero no tuvieron el valor de comunicárselo directamente. Esta falta de claridad lo dejó en una situación emocional complicada, al intentar entender una decisión sin explicaciones.

En el mismo podcast, Tomlinson también recordó con dolor la salida de Zayn Malik en 2015. Afirmó que se sintió "absolutamente destrozado" y "traicionado" por no haber sido informado previamente, dado que mantenían una relación cercana. Añadió que si Zayn le hubiera contado sus planes, probablemente habría intentado persuadirlo para que no abandonara el grupo.

El cantante mencionó además que la muerte de Liam Payne en octubre de 2024 ha transformado cualquier posibilidad realista de reunión. Según Tomlinson, aunque una etapa de su vida sigue conectada a la banda, la ausencia de Payne marca un antes y un después difícil de superar.

Estas revelaciones colocan sobre la mesa la tensión interna que vivió One Direction antes de su ruptura oficial. Tomlinson ha compartido una visión íntima de sus emociones durante ese momento crítico, evidenciando que la separación no fue solo profesional sino profundamente personal. Con estas declaraciones, el cantante ofrece finalmente una mirada más sincera sobre lo que llevó al final de una de las bandas más populares del siglo.