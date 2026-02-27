Love of Lesbian anuncia un parón temporal de los escenarios tras 25 años de exitosa carrera

La banda barcelonesa Love of Lesbian ha anunciado este viernes en un vídeo compartido en sus redes sociales que han decidido que "es hora de bajar el telón por un tiempo", por lo que se retirarán indefinidamente de los escenarios tras 25 años de carrera.

En el vídeo, su cantante, Santi Balmes, ha explicado que "hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén", por lo que la banda se tomará un descanso después de un cuarto de siglo de actividad ininterrumpida.

"No es un adiós, pero sí un hasta pronto de largo aliento", ha matizado Balmes, que ha agregado que el grupo quiere que "el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido-explica-".

Antes, sin embargo, Love of Lesbian seguirá promocionando su último álbum, 'Ejército de salvación' (2024, Warner Music), en una gira de siete conciertos en México que se alargará a lo largo del mes de marzo.

Después, la banda iniciará un periodo de actuaciones por toda España, entre las que destacan tres fechas en junio en las Noches del Botánico de Madrid (dos de ellas recién agotadas), su participación en la fiesta de los 150 años de Estrella Damm el 16 de mayo en Barcelona o sus paradas en festivales como el Sonorama de Aranda de Duero o el SanSan de Benicàssim.

Además de estos conciertos, los barceloneses cantarán, por lo menos, en otras 15 ciudades de la península ya anunciadas, aunque han adelantado que "la travesía se extenderá con próximas fechas en España, Sudamérica y Europa, buscando el momento de concretar ese adiós pendiente con quienes tanto nos han dado a lo largo de estos años".

Con una carrera marcada por la constancia y una narrativa lírica única, Love of Lesbian se ha consolidado en una de las bandas de referencia del pop-rock alternativo en español.

A lo largo de su trayectoria han publicado siete álbumes de estudio en castellano que han redefinido el género, entre los que se encuentran los imprescindibles 'Maniobras de escapismo' (2005, Naïve), '1999 (O cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna)' (2009, Warner Music) o 'El poeta Halley' (2016, Warner Music).

Entre sus triunfos destacan múltiples Discos de Oro y Platino, nominaciones a los Latin Grammy y el hito histórico de llenar recintos como el Movistar Arena de Madrid o el Auditorio Nacional en Ciudad de México en repetidas ocasiones.