Mad Cool publica los horarios de su edición de 2026 con meses de antelación y los solapes son brutales

Mad Cool Festival da la bienvenida a 2026 con una gran sorpresa: la publicación oficial de los horarios de su décimo aniversario, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, Madrid. Un anuncio que llega antes de lo habitual y que permite a los fans planificar su experiencia con meses de antelación, aunque también empieza a generar tensión por unos solapes que, en algunos casos, son directamente criminales.

Desde el festival explican que "tras diez años de historia, Mad Cool Festival entra en una nueva etapa, con un formato renovado que prioriza la comodidad, el bienestar y la experiencia de cada asistente, manteniendo la calidad y producción que lo han convertido en un referente musical y cultural a nivel internacional".

Sobre el papel, la reducción de escenarios, de aforo y de artistas por jornada debería traducirse en un espacio mucho más cómodo y en una experiencia más premium. Una apuesta que, sin embargo, queda empañada por unos solapes que van a obligar a muchos asistentes a tomar decisiones realmente dolorosas.

El festival promete "mayor espacio y confort, con ajustes de aforo y un diseño orientado al bienestar" y refuerza su discurso con una "propuesta artística renovada, con jornadas de identidad propia que permiten a cada asistente vivir su día perfecto o experimentar el festival completo".

En cuanto a los horarios, el miércoles arranca fuerte con enfrentamientos como The Warning contra The Last Dinner Party, Wolf Alice solapándose con The War On Drugs y, sobre todo, los conciertos de Foo Fighters y Moby coincidiendo por completo.

El jueves la situación no mejora: el final de Charlie Puth se pisa con el inicio de Lorde, Jennie coincide con Teddy Swims y Florence + The Machine choca directamente con The Blaze.

El viernes deja a Kings Of Leon solapándose parcialmente con A Perfect Circle y a Twenty One Pilots coincidiendo en parte con Interpol.

Por último, el sábado es, sin duda, el día más complicado de todos. The Black Crowes chocan en la primera mitad de su concierto con el final de Matt Berninger y en la segunda con The Vaccines. Después, Nick Cave tiene enfrente todo el directo de Kasabian y, para rematar, David Byrne coincide de lleno con Pulp.

La idea de los días tematizados, la reducción de escenarios y de público y la búsqueda de una experiencia más cómoda y disfrutable suena fantástica, especialmente después de dos ediciones casi perfectas. Pero estos solapes, por muy bien que suene el planteamiento, van a doler —y mucho— a una parte importante de los fans.