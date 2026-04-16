Madonna anuncia Confessions On The Dancefloor II y enseña la portada: Estos son todos los detalles de su nuevo disco

Madonna ha decidido que 2026 es el año para reclamar su trono en la pista de baile y lo ha hecho por todo lo alto, confirmando lo que era un secreto a voces: vuelve con 'Confessions II'. Siete años después de su disco experimental con 'Madame X', la Ambición Rubia regresa a sus raíces más clubber con una secuela directa de aquel icónico álbum de 2005 que nos dio temazos como 'Hung Up'.

El lanzamiento oficial está marcado en el calendario para el próximo 3 de julio, y la estrategia de comunicación ha sido puro estilo Madonna: vaciado completo de su Instagram, cambio de biografía a la mítica frase "Time goes by so slowly" y el anuncio de una portada (obra de Rafael Pavarotti) que ya está empapelando ciudades de todo el mundo.

Lo más potente de este regreso es que no viene sola. Madonna se ha vuelto a encerrar en el estudio con Stuart Price, el arquitecto sonoro de la primera entrega, con quien lleva meses trabajando en Londres en lo que ella misma ha definido como "medicina para el alma".

Ya hemos podido escuchar un primer adelanto de 60 segundos del tema de apertura, 'I Feel So Free', que es una auténtica declaración de intenciones; una base de sintetizadores que retumban y un guiño directo a su pasado al interpolar versos de 'Into The Groove'.

Según ha explicado la propia artista en un manifiesto que acompaña al disco, este trabajo busca recuperar la esencia ritualista de la pista de baile, un espacio donde el movimiento sustituye al lenguaje y donde la música dance deja de ser algo superficial para convertirse en una práctica espiritual.

Con 67 años, la Reina del Pop parece dispuesta a demostrar que "ravear es un arte" y que su decimoquinto álbum de estudio va a ser mucho más que una simple dosis de nostalgia; va a ser el manual definitivo para volver a conectar con nuestra fragilidad a través del ritmo. ¡Prepárate, que el 3 de julio la pista vuelve a ser suya!