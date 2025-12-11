Mar Lucas y Beéle son pillados juntos tras el concierto del colombiano en Madrid: ¿Nueva pareja?

El concierto que Beéle y Ozuna ofrecieron en Madrid para presentar su álbum conjunto, Stendhal, reunió a numerosos rostros conocidos del panorama musical y digital. Entre los asistentes destacó Mar Lucas, cuya presencia no sorprendió, dado que mantiene una relación profesional con el artista colombiano y ambos colaboraron recientemente en una canción que tuvo notable alcance en plataformas de streaming.

A la salida del evento, la escena captada por varios asistentes añadió un nuevo capítulo a la conversación pública que les rodea. Mar Lucas fue vista dirigiéndose al mismo vehículo en el que se encontraba Beéle, un gesto que, aunque podría encajar dentro de la normalidad entre dos artistas que comparten trabajo y afinidad, fue suficiente para impulsar de nuevo las especulaciones en torno a una posible relación sentimental. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre quienes dan por hecho un romance y quienes recuerdan que ambos han insistido en el pasado en que mantienen una amistad cercana.

La información, difundida inicialmente por el creador de contenido Javi Hoyos, no ha sido desmentida ni confirmada por ninguno de los implicados. Tampoco han ofrecido declaraciones adicionales desde su entorno, que se ha limitado a remarcar que la colaboración musical entre ambos generó una conexión profesional natural y que su cercanía no debería interpretarse como algo más allá de lo laboral y lo personal en términos de amistad.

A falta de confirmación oficial, el interés se mantiene. Tanto Mar Lucas como Beéle continúan con sus respectivas agendas artísticas, mientras la conversación digital sigue oscilando entre la curiosidad, la interpretación libre y la expectativa generada por dos figuras con una base de seguidores especialmente activa.