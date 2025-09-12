María Becerra interrumpe su concierto en Valladolid tras un desmayo en el público

La noche prometía ser una de las más esperadas de las Fiestas de Valladolid y lo fue, aunque no exenta de sobresaltos. María Becerra, una de las figuras más destacadas del pop urbano latino, ofrecía un concierto multitudinario en la Plaza Mayor cuando de repente se vio obligada a interrumpir su actuación al detectar que alguien en las primeras filas se había desmayado.

Según testigos, la cantante detuvo la música de inmediato y pidió a los equipos de seguridad que acudieran al lugar. "Paren todo, hay una persona que necesita ayuda", exclamó con visible tensión. Becerra mostró también cierto enfado, reclamando una actuación más rápida de la organización para garantizar la seguridad de los asistentes. El episodio generó un breve momento de silencio entre el público, que aplaudió su reacción.

Tras comprobar que la persona afectada recibía la atención necesaria, la artista retomó el espectáculo, agradeciendo a los presentes su paciencia y enviando un mensaje de ánimo. A pesar del incidente, la argentina desplegó un repertorio vibrante que incluyó éxitos como Automático y Desafiando el destino, haciendo vibrar a una plaza abarrotada que no dejó de cantar y bailar.

Los medios locales destacan la entrega de Becerra, que a pesar del susto y de arrastrar problemas de afonía, se mantuvo enérgica durante todo el concierto. El episodio del desmayo, lejos de ensombrecer la noche, puso de relieve su profesionalidad y su preocupación por los seguidores, reforzando el vínculo con un público que terminó ovacionándola.

El concierto en Valladolid se recordará tanto por su intensidad musical como por el gesto de responsabilidad de una artista que supo priorizar la salud de sus fans sin perder la conexión con ellos.