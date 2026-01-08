¿Marketing o realidad? Xavibo se viraliza en TikTok con un extraño vídeo en el centro de Madrid

Un vídeo publicado en TikTok ha situado de nuevo a Xavibo en el centro de la conversación en redes sociales. El músico aparece recorriendo varias zonas emblemáticas de Madrid con una sudadera y un antifaz para dormir, una acción que ha generado miles de visualizaciones y ha abierto el debate sobre si se trata de una intervención artística o de una estrategia de promoción cuidadosamente calculada.

El vídeo comienza con Xavibo caminando (y durmiendo) por enclaves muy reconocibles del centro de la capital, como Callao o la Gran Vía. Viste una sudadera sencilla y un antifaz de descanso con el mensaje "Necesito dormir", un elemento que se convierte en el eje visual de la pieza. No hay música añadida ni explicaciones explícitas dentro de las imágenes, lo que contribuye a una atmósfera ambigua y abierta a la interpretación.

El propio artista ha alimentado esa ambigüedad en el texto que acompaña a la publicación. En él, plantea dos lecturas posibles del vídeo: por un lado, una reivindicación del "privilegio de dormir", entendida como una reflexión sobre ese estado previo al sueño en el que una persona se enfrenta a sus propios pensamientos, errores y situaciones que cambiaría; por otro, una visión mucho más simple, la de alguien con sueño buscando llamar la atención en el espacio público. "Todas las interpretaciones son correctas", concluye Xavibo, dejando el significado deliberadamente abierto.

La publicación no tardó en viralizarse y en generar numerosas reacciones. Parte de la audiencia interpretó el vídeo como una nueva acción de marketing vinculada a un posible lanzamiento musical. Esta lectura no resulta extraña para muchos seguidores del artista, ya que Xavibo ha recurrido en otras ocasiones a campañas poco convencionales y a acciones performativas para anunciar nuevos proyectos o reforzar su imagen artística.

Más allá de la especulación, el vídeo ha vuelto a situar al músico en el debate sobre los límites entre creación artística, la provocación y la autopromoción en redes sociales. La elección de espacios tan transitados como el centro de Madrid y el uso de un mensaje tan cotidiano como "Necesito dormir" conectan con una experiencia compartida por una amplia parte del público, especialmente en un contexto marcado por la hiperconexión y el cansancio digital.

Por el momento, Xavibo no ha confirmado si la acción está vinculada a un próximo lanzamiento. Mientras tanto, el vídeo continúa circulando en TikTok y consolidándose como un nuevo ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en un escenario clave para la experimentación artística y la construcción de relato en la música contemporánea.