Martin Garrix tiene que detener un concierto para frenar una pelea

El DJ y productor neerlandés Martin Garrix protagonizó un momento viral durante su actuación en el Breakaway NorCal Music Festival, celebrado en California (EE. UU.), al detener la música a mitad de canción para evitar una pelea entre asistentes.

En las imágenes grabadas por Jacqueline García, una espectadora de Sacramento, se ve al artista interrumpir su set, señalar hacia una parte del público y pedir calma, visiblemente preocupado por lo que ocurría frente al escenario.

"Hey, hey, hey... ¡Parad eso ahora mismo!", se escucha decir a Garrix mientras apaga los beats y pide a la multitud que retroceda unos pasos. Tras unos segundos de tensión, el ambiente se tranquilizó y el público empezó a abuchear a los implicados, mostrando su apoyo al gesto del DJ.

El vídeo, compartido en TikTok, ha superado las 200.000 reproducciones y se ha llenado de comentarios aplaudiendo la reacción del artista, que priorizó la seguridad del público por encima del espectáculo.

Entre los mensajes más populares se leen comentarios como: "¿Quién demonios se pelea durante una sesión de Martin Garrix?" o "Me alegra que haya parado su sesión; en los festivales de EDM no se pelea".

El Breakaway NorCal Music Festival, celebrado este fin de semana en el Heart Health Park de Sacramento, reunió a miles de fans de la música electrónica, con actuaciones de artistas como Illenium, Two Friends y Said The Sky, además del propio Garrix, uno de los nombres más destacados del cartel.