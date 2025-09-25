El Medusa confía "plenamente" en que se acreditará que lo ocurrido en 2022 fue un "trágico accidente inevitable"

El Medusa Festival de Cullera (Valencia) ha señalado en un comunicado que confía "plenamente" en que se acreditará en la fase correspondiente que lo ocurrido durante la edición de 2022 --en la que murió un joven de 22 años y otras 20 personas resultaron heridas-- se debió "únicamente a un trágico accidente inevitable" por rachas de viento de más 120 kilómetros que azotaron alguna zona del festival, según el informe de Aemet.

Así lo apunta en un comunicado tras el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca que ha procesado al organizador del Medusa Sunbeach Festival de Cullera y a los responsables de cuatro empresas por fallos en el montaje de estructuras.

Según se señala en la resolución judicial, en la madrugada del 13 de agosto de ese año, como consecuencia de las fuertes rachas de viento, "fallaron los anclajes de las instalaciones" y los elementos secundarios de decoración por las uniones y roturas de la subestructura, por lo que se produjo el desprendimiento de parte del decorado principal, la caída de varios pórticos de acceso-salida de distintos espacios del recinto del festival que causaron directamente el fallecimiento del joven y heridas a otros 20 asistentes.

Desde el Medusa, "con el máximo respeto hacia la decisión judicial", señalan que no comparten los fundamentos para el procesamiento del organizador, y aunque señalan que no pueden ser tratados en este momento los motivos de defensa, subrayan que el auto "reconoce expresamente que el representante legal de la promotora no está aparente y directamente implicado con las supuestas omisiones y deficiencias en el proyecto ni con los errores de montaje".

De este modo, reiteran su "confianza en las empresas y técnicos que intervinieron en la organización del festival, todos ellos acreditados, con amplia experiencia y sin ninguna tacha hasta la fecha".

"Confiamos plenamente en que se acreditará en la fase correspondiente que los hechos se debieron únicamente a un trágico accidente inevitable por rachas de viento de más 120km/h que azotaron alguna zona del festival, según el propio informe de Aemet que obra en autos", señala y reafirma su "compromiso con la seguridad y la colaboración con las autoridades competentes".

El juzgado ha acordado continuar el procedimiento contra cinco personas --el organizador del Medusa y los responsables de cuatro empresas por fallos en el montaje de estructuras-- como consecuencia, según se desprende de su resolución, de la infracción objetiva del deber de cuidado y de la diligencia debida, incluida la 'lex artis' de cada uno de los profesionales que intervinieron en el diseño, planeamiento de la actividad y ejecución del montaje de las instalaciones del festival.