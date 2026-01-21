Meghan Trainor amplía su familia con el nacimiento de su tercera hija, concebida mediante gestación subrogada

Meghan Trainor y Daryl Sabara han vuelto a convertirse en padres. La artista estadounidense y el actor, conocidos por compartir con naturalidad distintos aspectos de su vida personal, comunicaron recientemente el nacimiento de su tercera hija en común, una niña que llegó al mundo el 18 de enero de 2026 mediante un proceso de gestación subrogada.

El anuncio se produjo dos días después del nacimiento, cuando Trainor publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó la noticia y compartió algunos detalles sobre el proceso. En su publicación, la cantante explicó que la decisión de recurrir a una madre sustituta fue tomada tras numerosas consultas médicas, con el objetivo de garantizar la opción más segura para ampliar su familia.

La bebé ha sido llamada Mikey Moon Trainor, un nombre que, según explicó la propia artista, fue elegido con la participación de sus hijos mayores. Trainor destacó este detalle como una forma de implicar a toda la familia en la llegada de la nueva integrante y facilitar la adaptación a esta nueva etapa familiar.

Con este nacimiento, Meghan Trainor y Daryl Sabara, casados desde 2018, pasan a ser una familia de cinco miembros. La pareja ya tenía dos hijos: Riley, de cuatro años, y Barry, de dos. En su mensaje, la cantante señaló que ambos estaban ilusionados con la llegada de su hermana pequeña y que el entorno familiar se encontraba centrado en los primeros días de convivencia y adaptación.

Además del anuncio, Trainor quiso dedicar palabras de agradecimiento tanto al personal médico como a la mujer que llevó el embarazo, subrayando la importancia del acompañamiento profesional durante todo el proceso. Aunque no ofreció detalles clínicos específicos, sí dejó claro que la gestación subrogada fue una decisión cuidadosamente valorada junto a especialistas sanitarios.

La experiencia compartida por la pareja se suma a un debate cada vez más presente en el ámbito público sobre las distintas vías para formar una familia. En los últimos años, diversas figuras del entretenimiento han hablado abiertamente de procesos como la gestación subrogada, contribuyendo a visibilizar esta opción desde un enfoque informativo y personal.

Por el momento, Meghan Trainor y Daryl Sabara no han anunciado nuevos proyectos inmediatos y han señalado que su prioridad es disfrutar de los primeros meses junto a su recién nacida.