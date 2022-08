Los mejores raps en canciones de K-Pop (BTS, Blackpink, Stray Kids...)

Likey - Twice

A pesar de que las dos raperas de Twice, Chaeyoung y Dahyun, no sean apreciadas como grandes figuras del rap en el K-Pop, muchas de sus líneas se han convertido en unas de las más míticas de los últimos años, y son pocos los fans de este género que no se saben de principio a fin alguno de ellos. Según los seguidores del grupo, el de 'Likey' es uno de los más sobresalientes y memorables.

District 9 - Stray Kids

Resulta difícil escoger un solo rap de Stray Kids para esta lista, ya que el grupo ha adquirido una enorme reputación por el talento de sus rappers. Con el toque justo de agresividad y chulería, no cabe duda de que esta parte de cada canción ha añadido una enorme calidad a los lanzamientos del grupo.

Helicopter - CLC

A pesar de que el grupo ya se haya separado, la fama de CLC se basa, sobre todo, en el gran talento de sus integrantes. Entre ellas, Yeeun ha conseguido destacar como una de las artistas de rap más potentes de la industria. Incluimos su último single, 'Helicopter', pero fácilmente podríamos sustituirlo por cualquiera del resto de sus lanzamientos, ya que todas sus participaciones como rapera son brillantes.

Cypher pt. 2 - BTS

Puede que 'Rap Monster' suene un poco pretencioso, pero RM no recibió ese apodo durante el debut de BTS en vano. Muchas de las primeras canciones del grupo cuentan con raps realmente asombrosos, y es difícil elegir una sola de sus interpretaciones. ¡Por ahora, dejamos esta de aquí!

Boombayah - Blackpink

Jennie y Lisa han adquirido una gran fama a nivel internacional por muchas razones, pero su excelencia a la hora de rapear es una de las principales. 'Boombayah' llegó nada más debutar, pero hasta la fecha son pocas las interpretaciones en las que hayan logrado superarse.