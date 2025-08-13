Los mejores trucos virales para los festivales de música este verano

Los festivales de música ya son toda una tradición veraniega en España. Está bien: hay eventos de estas características durante todo el año. Sin embargo, es innegable que durante la temporada vacacional la lista de asistentes se dispara.

Si ya tienes todo listo para disfrutar al máximo de tus conciertos favoritos, es el momento perfecto para revisar estos trucos virales. Unos consejos que, por atípicos que puedan resultar, te ayudarán a dar el 100% día sí, día también.

¿Preparado? ¡Comienza el show!

Despreocúpate de llevar los vasos en la mano

Hace tiempo que los festivales de música obligan a los asistentes a comprar un vaso y guardarlo durante todos los días que dure el evento. Una medida medioambiental que, por efectiva que pueda ser en términos ecológicos, termina dando una pereza enorme. Guardarlo en la mochila festivalera (manchando todo a su paso) o llevarlo siempre en la mano son opciones muy poco prácticas.

Por suerte, esta usuaria de TikTok trae la solución perfecta. Un hack para el que solo necesitarás la típica riñonera de los conciertos y una goma del pelo.

Para esos amigos libres que siempre se pierden

Perder a los amigos en un festival es una de las dinámicas más habituales. A fin de cuentas, los gustos musicales no siempre son los mismos y dividirse es la mejor forma de asegurarse de que cada uno lo pase en grande. Ahora bien, ¿cómo reencontrarse en un espacio generalmente masificado?

Estas usuarias lo tienen claro: con un globo. Atado en la cintura o en el bolso, el helio hace su trabajo para ayudar a quienes tienden a perderse. La próxima vez que no encuentres a tu grupo, pon la vista en el cielo.

Que la altura no te juegue una mala pasada

Volvemos a los vasos y es que, tal y como ha propuesto este usuario de Instagram, la imaginación puede ayudar cuando la altura se pone en nuestra contra.

Cuando hay muchas personas por delante, las probabilidades de ser el más alto se reducen. Lo cual suele implicar ver más cuellos y espaldas que artistas sobre el escenario. Pero, ¿y si se utilizan los vasos de pequeños alzadores? Bailar no será lo más cómodo, aunque mejor eso que perderse los conciertos.

El móvil a salvo

Bien sea por pérdidas accidentales o por hurtos, perder el móvil en un festival es tristemente más habitual de lo que se cree. Por eso, conviene buscar nuevas técnicas que garanticen su seguridad en todo momento.

Este hack viral de TikTok es una de las más efectivas. Si bien tendrás que hacer una visita previa a la ferretería, la realidad es que es prácticamente imposible perder el smartphone si se siguen los pasos explicados. Además, podrás grabar cada concierto sin complicaciones.

Llevar un calzado cómodo, ropa deportiva (por muy fashion que sea) y mantenerse hidratado también son pautas clave para los festivales de música.

Todo ello sin olvidarse de lo más importante de todo: disfrutar por todo lo alto de tus artistas favoritos, de tus amigos y, en general, del verano que llevas todo el año esperando.