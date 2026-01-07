Messi elogia a Rosalía y admite que es la única cantante a la que pediría una foto

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más sólidos de su etapa en Estados Unidos. El delantero argentino cerró la temporada 2025 como campeón con el Inter Miami y fue elegido Jugador Más Valioso de la Major League Soccer, un reconocimiento que confirma su impacto deportivo en la liga. Con la competición ya finalizada, el futbolista se encuentra disfrutando de un periodo de descanso, durante el cual ha concedido varias entrevistas de carácter más personal.

En una de esas conversaciones, Messi se detuvo a hablar sobre la música que escucha habitualmente y sobre algunas figuras de la industria cultural que le llaman la atención. Fue entonces cuando mencionó a Rosalía, destacando su talento y la capacidad que tiene para conectar con el público. El argentino aseguró que, aunque no la conoce en persona, es la única cantante actual a la que no dudaría en pedirle una foto o un autógrafo.

Las palabras del futbolista no tardaron en difundirse en redes sociales, donde el fragmento de la entrevista se volvió viral. "El otro día estuve viendo el programa de Rosalía y lo que transmite por la televisión me parece impresionante. No la conozco todavía", afirmó Messi, subrayando el impacto que le genera la artista catalana incluso a través de la pantalla.

La repercusión de estas declaraciones se explica también por el peso mediático de ambos protagonistas. Messi es una de las figuras más reconocidas del deporte a nivel global, mientras que Rosalía se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes de la música internacional en los últimos años. Su proyección trasciende lo estrictamente musical y la ha llevado a colaborar y coincidir con personalidades del deporte, el cine y la moda.

La cantante, que atraviesa una etapa de regreso a la actividad musical tras una breve pausa, continúa acumulando atención y expectación en cada una de sus apariciones públicas. Aunque, según ha confirmado el propio Messi, todavía no se ha producido un encuentro entre ambos, la admiración expresada por el futbolista ha añadido un nuevo capítulo a la historia de dos máximos referentes de ámbitos distintos.

Por el momento, no hay constancia de una respuesta directa por parte de Rosalía, pero el comentario de Messi ha reforzado la percepción de la artista como una figura transversal, capaz de despertar interés y reconocimiento más allá de la industria musical.