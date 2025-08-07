¿Metallica en The Sphere y en la Super Bowl en 2026?

Grandes planes parecen estar gestándose en el universo de Metallica. Mientras la legendaria banda de heavy metal se alista para ofrecer un exclusivo concierto el próximo 28 de agosto en el Stephen Talkhouse, una sala con capacidad para apenas 250 personas ubicada en Amagansett, Long Island, surgen rumores de proyectos mucho más ambiciosos para el próximo año. El evento íntimo celebrará el lanzamiento del nuevo canal de SiriusXM, Maximum Metallica.

Según el sitio Vital Vegas, la banda podría sumarse a nombres como U2, Dead & Company y Eagles con una residencia en el innovador recinto Sphere de Las Vegas. Durante una sorpresiva entrevista en el programa de Howard Stern —quien interrumpió sus vacaciones de verano para conducir su show en SiriusXM el miércoles 6 de agosto—, el baterista Lars Ulrich fue consultado sobre estos rumores.

"No voy a confirmar nada, porque no hay nada que confirmar. Pero tampoco lo voy a negar, porque todos somos grandes admiradores del recinto", comentó Ulrich. "Es algo que estamos considerando, pero no hay nada decidido ni aprobado. Es una posibilidad que estamos valorando una vez que finalice la gira en 2026".

Ulrich asistió a la noche inaugural de la residencia de U2 en el Sphere y aseguró haber quedado "impresionado" por el lugar, declarando estar más que dispuesto a tocar allí. "No está firmado ni confirmado, pero si me preguntas a mí, me encantaría hacerlo", añadió.

Por su parte, el guitarrista Kirk Hammett también expresó entusiasmo por el recinto en una entrevista con The Hollywood Reporter a principios de este año: "¡Por supuesto que sí! Es un gran ejemplo de cómo están evolucionando los escenarios. Se está aprovechando al máximo la tecnología moderna, integrándola con la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de entretenimiento sin precedentes”.

Durante la misma entrevista, Stern preguntó si la banda estaría interesada en actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en San Francisco, ciudad natal de Metallica.

"¡Claro que sí!", respondió Ulrich con entusiasmo. "En primer lugar, lo haríamos sin dudarlo. Y en segundo, hacerlo en San Francisco sería un sueño hecho realidad. Sería la opción perfecta. Como alguien que ha representado a San Francisco por todo el mundo y ha proclamado durante décadas su amor por la ciudad y el Área de la Bahía, no puedo imaginar un lugar mejor. Aunque, en última instancia, no depende de nosotros".

El momento parece propicio para que el hard rock vuelva a brillar en eventos de alto perfil como el Super Bowl. Según datos recientes de Live Nation, los conciertos de heavy rock han registrado un aumento del 14% en lo que va del año.