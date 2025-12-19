Metrika estrena su nuevo tema en Gallery Session y sorprende hablando en latín

Metrika ha estrenado, al fin, su nueva Gallery Session con la presentación de un tema inédito, un lanzamiento que se suma a una etapa especialmente activa dentro de su trayectoria. El mítico formato, como era de esperar, ha permitido a la artista mostrar su particular imaginario sin intermediarios y con un alto control sobre el relato visual y sonoro.

La sesión se desarrolla como una performance continua en la que Metrika aparece acompañada por un pequeño séquito que refuerza el carácter escénico de la propuesta. La cámara sigue a la artista en un entorno donde el vestuario, la iluminación y la coreografía funcionan como una extensión del propio tema.

Musicalmente, el nuevo tema mantiene la deriva electrónica y reggaetonera que Metrika viene explorando en sus últimos lanzamientos. La artista continúa alejándose de los códigos más estrictos del rap y el trap que marcaron sus inicios, apostando por una sonoridad más rítmica y orientada al cuerpo, sin renunciar a una letra cargada de ironía y provocación.

Esta Gallery Session llega tras el cierre, el pasado mes de mayo, de la trilogía formada por Madre Fundadora, El Grimorio y el EP Neófita, un trabajo de siete cortes que simbolizaba un renacimiento creativo. A lo largo de 2025, Metrika ha reforzado esta etapa con sencillos como Tú y yo junto a Yung Beef, VIRGEN PUTITA o Las Plásticas, consolidando una línea artística coherente y fácilmente identificable.

De forma más residual, la sesión incluye fragmentos hablados en latín que han llamado la atención en redes sociales. Más allá de la anécdota, se trata de un recurso performativo que aporta un tono irónico y teatral al conjunto. En su totalidad, la Gallery Session funciona como una pieza compacta que reafirma el control de Metrika sobre su estética y su discurso, y confirma su voluntad de seguir expandiendo su universo creativo en todo tipo de formatos.