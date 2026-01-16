Metrika presenta su nuevo EP Jane Doe In The Dream House

Metrika abre una nueva etapa con JANE DOE IN THE DREAM HOUSE, un EP que marca el siguiente capítulo tras el cierre de la Metrilogía con Neofita. Si antes nos guiaba por los círculos más profundos del infierno, ahora la artista nos invita a entrar en su propia dreamhouse: una casa de muñecas vampiresca donde lo cute y lo sombrío conviven en tensión constante.

Este nuevo proyecto consolida el viraje estético y conceptual de Metrika hacia un imaginario más hiperfeminizado, rosa y provocador, sin abandonar lo oscuro, lo macabro ni la crudeza que han definido su sonido desde el inicio. JANE DOE IN THE DREAM HOUSE funciona como una continuación lógica de su discografía y, al mismo tiempo, como una declaración de intenciones: más accesible, más visual y más consciente de su impacto cultural.

Compuesto por cinco canciones, el EP despliega una mezcla precisa de reggaetones oscuros y sucios de inspiración dosmilera, líneas de bajo profundas propias del trap y melodías atmosféricas que sostienen una lírica tan explícita como ingeniosa. Metrika vuelve a demostrar su habilidad para convertir cada barra en un punchline, apoyándose en un delivery rápido, afilado y cargado de actitud.

Tomando como referencia a la película del 2008 Conejita en el Campus y con guiños a Jennifer’s Body, nos remite a una casa de muñecas vampiresca donde transcurren los sucesos del EP. Contando con producciones y mezclas de sus escuderos y zorros más fieles, Came Beats y D.Basto, lleva la idea de la dream house a su imaginario más oscuro y personal con un giro accesible y comercial, algo que escucharía la protagonista de la película, pero fiel a su esencia. El título en sí hace referencia al término que denota a personas o cadáveres no identificados, marcando un contraste entre lo cute y lo sombrío desde la primera impresión, los adelantos VIRGEN PUTITA y CONEJITA PLAYBOY también siendo prueba de ello.

Desde el sacrificio iniciático que cierra el EP hasta la figura de la vampibarbie final boss que lo recorre, Metrika se consagra como algo más que una artista: un movimiento cultural respaldado por una comunidad de fans que no deja de crecer.

Este nuevo imaginario no se limita a lo musical. JANE DOE IN THE DREAM HOUSE se expande al plano físico y colectivo a través de las fiestas Vampirina Club, celebradas en Madrid y Barcelona, donde la dream house cobra vida como espacio de encuentro, ritual y celebración de su universo estético. Música, performance y comunidad se entrelazan en unas noches que refuerzan la identidad del proyecto y su conexión directa con el público.

Con JANE DOE IN THE DREAM HOUSE, Metrika sigue subiendo de nivel. De madre fundadora a neofita, de vampibarbie a zorra final boss, su propuesta muta sin frenos, reafirmando una identidad única dentro de la escena y demostrando que su obra va mucho más allá de la música.