Miki Núñez habla sin tapujos de su trastorno alimenticio y ayuda a visibilizar una realidad a menudo silenciada

Miki Núñez se dio a conocer al gran público tras su paso por Operación Triunfo, pero en esta ocasión su testimonio se aleja del ámbito estrictamente musical. En una entrevista realizada en 3Cat, el artista relató que desde muy pequeño experimentó una profunda vergüenza hacia su propio cuerpo. Esa incomodidad fue el punto de partida de una conducta que, con el tiempo, se convertiría en un problema de salud: vomitar después de comer.

El propio Núñez explicó que no fue un proceso inmediato de toma de conciencia, sino algo que se fue normalizando en su día a día hasta que comprendió que se trataba de un trastorno de la conducta alimentaria. A esa relación conflictiva con la comida se sumó una percepción muy negativa de su imagen corporal. Según contó, se miraba al espejo y se insultaba, interiorizando un discurso de rechazo hacia sí mismo que afectaba de forma directa a su bienestar emocional.

Durante la entrevista también mencionó la presencia de instintos de autolesión en determinados momentos, un aspecto que subraya la complejidad del problema y su impacto más allá de lo físico. Núñez aclaró que, en la actualidad, la situación está controlada, pero matizó que control no significa curación. El artista explicó que acude a terapia psicológica, sigue pautas con un nutricionista y mantiene una rutina de ejercicio físico como parte de su tratamiento.

Aun así, insistió en que el trastorno no ha desaparecido por completo. Lo definió como una lucha constante, con etapas más estables y otras más difíciles, en las que es necesario reforzar las herramientas aprendidas. En ese proceso, señaló el papel clave de su pareja, a la que describió como un apoyo fundamental en los momentos más complicados.

El testimonio de Miki Núñez tiene un valor añadido por el contexto social en el que se produce. Los trastornos de la conducta alimentaria suelen asociarse mayoritariamente a mujeres, lo que contribuye a que muchos hombres que los padecen permanezcan en silencio. Al hablar de su experiencia, el artista contribuye a romper ese tabú y a ampliar la conversación pública sobre una realidad que sigue siendo poco visible en el caso masculino.