Miley Cyrus se sincera por primera vez sobre el distanciamiento con su padre en una profunda entrevista

La relación entre Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, ha sido un viaje lleno de altibajos, teñido de éxitos compartidos y tensiones personales.

En una reciente entrevista con David Letterman en su programa de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, Miley ha decidido romper su silencio y hablar con franqueza sobre la relación con su padre y los motivos que la han llevado a distanciarse de él.

"Mi papá creció al revés que yo", compartió Miley. "Yo me crie sobre un escenario, con una familia muy unida y viviendo todos bajo el mismo techo. Crecí financiera y emocionalmente estable. Y eso es algo que mi padre no tenía".

La ganadora del Grammy por su canción Flowers también abordó cómo la fama poco a poco fue cambiando a su padre. "El hecho de que se sintiera querido por tantas personas lo marcó emocionalmente más que a mí".

El distanciamiento se produjo a raíz de la separación de sus padres y la nueva relación de Billy Ray. Miley decidió no asistir a la boda de su padre con Firerose en octubre de 2023. Ahora se ha revelado que la pareja de Billy y Firerose está en proceso de divorcio.

Otro de los claros ejemplos de los evidentes problemas entre padre e hija fue el momento en el que Miley decidió omitir el nombre de Billy Ray durante su discurso tras haber ganado el Grammy: "No creo que me haya olvidado de nadie", dijo después de agradecer a su mamá, a su hermana y a su "amor" Maxx Morando. "Pero puede que me haya olvidado de la ropa interior. ¡Adiós!"

Sin embargo, Miley no olvida los bonitos momentos vividos junto a su padre. "Tengo recuerdos maravillosos cantando con mi papá y aprendiendo y observando su voz y la forma en que usaba este instrumento", comentó. A pesar de las tensiones actuales, reconoce la influencia positiva que Billy Ray ha tenido en su vida y carrera musical.

En un reciente intento de reconciliación, Billy Ray publicó en sus redes sociales una foto antigua con Miley, expresando su orgullo por ella y recordando un festival de música en el que ambos participaron. "Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una superviviente y una verdadera artista".

Ambos parecen abiertos a la posibilidad de acercar posturas, aunque el camino hacia la reconciliación sigue siendo incierto. Mientras tanto, Mileysi mantiene una relación muy cercana con su madre a la que siempre ha apoyado y de la que no se ha distanciado nunca. No fue a la boda de su padre, pero sí estuvo presente y fue dama de honor en la boda de su madre Tish con el actor Dominic Purcell en agosto de 2023.