Morat se sinceran sobre su nuevo disco: "Creemos que el en vivo de las bandas es más poderoso y no sólo el streaming"

Con un innegable sabor a "las grandes bandas de los años 80 y 90", entre ellas referentes como Bon Jovi, Morat presenta este viernes en medio de una enorme expectación Ya es mañana, su quinto álbum, que en los días previos ha llegado a estar entre los 10 álbumes más preguardados en Spotify en el mundo.



El cuarteto colombiano, integrado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, celebran en una entrevista con EFE ese gran momento de forma, del que ya dieron muestras cuando el pasado verano arrasaron con sus primeros conciertos por estadios, 24 en 14 países, incluido uno en el Metropolitano de Madrid.



"No hubo bajón después de esa gira, solo motivación para pensar en qué otras maneras tenemos de seguir proponiendo cosas", señala el grupo, que confirma que utilizó los entretiempos de esas citas multitudinarias con el público para avanzar en este enérgico álbum, que toma el relevo al EP Antes de que amanezca (2023) y a su último LP, Si ayer fuera hoy (2022).



Pocas bandas se cuelan hoy por hoy en un panorama musical mundial plagado de solistas, más económicos para las discográficas y promotoras y, en teoría, libres de las tensiones internas. ¿Cuál es entonces el secreto del éxito de Morat?



"Lo primero que ha hecho que tener una banda sea funcional es el hecho de que nos conozcamos desde tan pequeños, desde los 5 años, y que además Martín y yo somos hermanos. Eso ha permitido que la forma en la que trabajamos no se vea viciada por muchas de las cosas que tiene trabajar en equipo", puntualiza Simón Vargas.



Apuntan que el directo es precisamente otra de las cosas que les hace crecerse como banda y constatar la importancia de su unión: "Creemos que el en vivo de las bandas es más poderoso, no solamente el sacar canciones y trabajarlas para que suenen mucho en radio y en streaming, sino también ir a tocar y dar vueltas y vueltas".



"El hecho de tener una banda también impacta mucho en este tipo de cosas (como una gira de estadios), al compartir la experiencia y poder detectar muy fácilmente algo que pudiera hacer que alguno cambiara su personalidad", señalan sobre las ventajas al procesar acontecimientos importantes frente a un proyecto en solitario.



En 'Ya es mañana' (o 'YEM', como aparece abreviado entre sus seguidores), Morat ha querido rendir homenaje a un tiempo en el que las grandes estrellas eran bandas como U2 o Bon Jovi, cuya impronta se ve muy reflejada en cortes como 'La policía'.



"Lo que nos llevó a querer tener una banda en primer lugar fue la música de los 80 y de los 90, por eso hicimos con este disco nuestra versión de cómo nos imaginamos esa música en el 2025", cuentan.

El sonido al pop añejo pero actualizado se percibe también muy claramente en Me toca a mí, el tema que por fin los ha reunido con su compatriota Camilo, después de años de contacto. "Ya había habido intentos y una relación que se había estado cultivando, pero estábamos esperando la canción perfecta", justifican.

Como es evidente en el título tanto de este como de sus anteriores lanzamientos, siguen jugando con la noción del paso del tiempo, algo que inconscientemente puede tener que ver con sus forzosas y reiteradas ausencias de sus hogares.

"Tiene también mucho recorrido con el momento vital en que estamos", reconoce el cuarteto, que escribió un tema titulado Antes de los 30 y que, al afrontar esa treintena, afirman que entre sus objetivos está formar sus respectivas familias y, "más a largo plazo, el permanecer".

Parece un objetivo cumplido en 2025, año en el que el grupo volverá salir de gira con 'Asuntos pendientes' por grandes escenarios que no visitaron en su anterior gira en México, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay.