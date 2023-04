El motivo por el que Adele y James Corden acaban llorando en la despedida de Carpool Karaoke

James Corden se despide como presentador de The Late Late Show el jueves 27 de abril, y su nuevo Carpool Karaoke con Adele será el último.

Para este último Carpool Karaoke, el segmento más famoso de su programa, fue la propia Adele la que fue hasta la casa de su amigo James Corden para despertarle y llevarle en coche hasta el trabajo.

Mientras salían a la carretera, los dos bromearon sobre las cuestionables habilidades de conducción de Adele: "En realidad no soy una conductora brillante, así que tampoco puedo cantar sin cerrar los ojos", dijo. "No puedo creer que acabo de salir de casa y casi me estrello".

Ambas estrellas son amigos cercanas en la vida real, y Adele se sinceró con Corden sobre sentirse "un poco nerviosa" y "muy, muy triste" porque pronto se irá de Los Ángeles a su Inglaterra natal con su esposa y sus tres hijos.

"Eres una de mis mejores amigas en todo el mundo. Te voy a extrañar mucho", dijo Adele al final del video antes de romper a llorar. "Simplemente no estoy lista para volver a Inglaterra, de lo contrario, volvería contigo".

Durante el viaje Adele se emocionó al recordar lo imporantes que habían sido James y su mujer Julia Carey en su vida después de que se divorciara en 2019 de Simon Konecki. "Fue como el primer año que sentí que tenía que responsabilizarme por ser una adulta", explicó, "mientras que el año anterior, dejé a Simon y cosas así. Pero tú, Jules y los niños fuisteis integrales en el cuidado de Angelo y de mí. Recuerdo que solías hacerlo con humor también", ha asegurado.

Además la cantante británica reveló que el primer verso de su canción 'I Drink Wine' se inspiró en gran medida en una conversación profunda que tuvo con Corden en 2020. "Habíamos estado de vacaciones con los niños, y íbamos de camino a casa y parecías deprimido", recordó Adele.

"Y me lo contaste todo y estábamos teniendo, ¿qué, una conversación de seis horas al respecto? Fue como todo el camino a casa. Pero me hizo pensar, me sentía tan insegura contigo sintiéndote inseguro. Y luego fui al estudio un par de semanas después y escribí esto y recuerdo que lo canté en mi teléfono, te lo envié y me dijiste: 'Así es exactamente como me sentía'".

"Me ha sorprendido que hayas hecho esto por mí", le dice James Corden en la parte final del vídeo. "Te amo y hemos pasado los mejores momentos aquí. Nuestra amistad y la amistad de nuestras familias, no tiene nada que ver con la distancia", ha sentenciado entre lágrimas.