MTV VMAs 2025: Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter brillan en una noche llena de homenajes

La 42.ª edición de los MTV VMAs tuvo lugar el pasado 8 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, y fue conducida por LL Cool J en una retransmisión inédita para CBS y Paramount+.

Lady Gaga fue la artista más galardonada de la noche, llevándose cuatro Moon Persons, incluidos Artista del Año y Mejor Colaboración por Die With a Smile junto a Bruno Mars. Ariana Grande obtuvo dos premios principales: Video del Año y Mejor Canción Pop por Brighter Days Ahead. Por su parte, Sabrina Carpenter se alzó con tres premios, entre ellos Álbum del Año por Short n' Sweet.

La velada también rindió homenaje a figuras icónicas. Mariah Carey recibió el prestigioso Video Vanguard Award, en su primera aparición en los VMAs después de dos décadas, interpretando un emotivo medley de sus clásicos como Fantasy y We Belong Together, y anunció además su próximo álbum Here for It All. Ricky Martin fue distinguido con el primer Latin Icon Award, y Busta Rhymes con el inaugural Rock the Bells Visionary Award.

Entre otros momentos destacados, Rosé ganó el premio Canción del Año junto a Bruno Mars por APT, mientras un homenaje a Ozzy Osbourne reunió sobre el escenario a Yungblud, Steven Tyler, Joe Perry y Nuno Bettencourt.

En definitiva, los MTV VMAs 2025 celebraron tanto el éxito contemporáneo como el legado musical. Una noche dominada por el pop, con actuaciones poderosas, homenajes sentidas y una notable representación femenina que reafirmó el peso cultural de las artistas en la industria.