Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

El mundo de la música está de luto con la muerte de uno de los artistas más importantes de reggae de todos los tiempos, probablemente el más importante tras Bob Marley. Jimmy Cliff nos ha dejado a los 81 años tras fallecer por complicaciones de una neumonía.

El presidente de Jamaica, Andrew Holness, así como artistas como UB40 y Johan Marley, uno de los hijos de Bob Marley, expresaron sus condolencias. "Hoy, Jamaica se detiene para honrar la vida del honorable Jimmy Cliff, Orden del Mérito del Reino Unido, un gran gigante cultural y cuya música cargó los corazones de nuestra nación al mundo", expresó Holness en su cuenta de X.

La muerte de Cliff, cuyo nombre de pila fue James Chambers y quien nació el 30 de julio de 1944 en Saint James (Jamaica), la anunció su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales.

Holness resaltó también que canciones de Cliff como 'Many Rivers to Cross', 'The Harder They Come', 'You Can Get It If You Really Want' y 'Sitting in Limbo', llevaron al músico a "contar nuestra historia con alma y honestidad".

"Su música levantó a la gente durante tiempos difíciles, inspiró generaciones y ayudó a moldear el respeto mundial que la cultura jamaicana disfruta hoy", destacó.

Mientras, el grupo inglés de reggae UB40 también lamentó a través de X la partida de Cliff, a quien describió como "un icono en la música y una superestrella original del reggae".

"Finalmente, Jimmy cruzó el último río", mencionó la agrupación en referencia a las tantas veces que el cantante se refería a "los tantos ríos" que las personas cruzan en su vida.

"Que descanse en paz Jimmy, tu música vivirá por siempre", añadió el grupo, cuyo cantante, Ali Campbell, también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cliff.

"Estoy sumamente devastado al saber sobre la muerte del progenitor del reggae Jimmy Cliff", sostuvo Campbell en X.

Campbell describió también a Cliff como "un gran fundador y un pilar de nuestra música, y uno de los primeros en llevar el reggae al mundo".

"Descansa en paz, rey. Tenemos muchos ríos por cruzar. Con mucho amor, Ali", agregó Campbell sobre el veterano músico.

A su vez, Rohan Marley, uno de los tantos hijos de Bob Marley, expresó en su cuenta de Instagram que le daba "gracias a la vida por un gran hombre" como Cliff, a quien también consideró su "hermano y leyenda".

"Buen viaje, maestro. Nos diste una emocionante extensión de estar entre los mejores. Valoren a nuestras leyendas", apuntó.

Cliff comenzó a participar en concursos musicales desde muy joven y a los 17 años su carrera despegó con 'Hurricane Hattie' tras convencer al productor de origen chino Leslie Kong de que le grabara sus primeros temas.

Su consagración llegó en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como 'Many Rivers to Cross', 'Vietnam' y 'Wonderful World, Beautiful People'.

Se mudó a Reino Unido y se convirtió en una estrella del reggae y del ska. Tanto que es uno de los dos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Bob Marley.

También fue actor de cine y protagonizó una película esencial del cine de Jamaica, 'The Harder They Come' ('Caiga quien caiga', 1972), en la que también se encargó de la banda sonora y a la que se le atribuye haber introducido el reggae en Estados Unidos.

En 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de reggae por 'Rebirth' y en los últimos años trabajó con el productor ghanés Kwame Yeboah, con el que regresó al reggae más puro.