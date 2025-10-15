Muere D’Angelo a los 51 años: el legendario cantante de neo soul deja en shock al mundo de la música

El mundo de la música despide a D’Angelo, uno de los artistas más influyentes del R&B contemporáneo y pieza clave en la creación del llamado neo-soul. El cantante estadounidense, autor de himnos como Lady, Brown Sugar o Untitled (How Does It Feel?), ha fallecido a los 51 años, según ha confirmado su familia en un comunicado a Variety.

"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida... Nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa”, señala la nota. “Nos entristece que solo pueda dejarnos recuerdos entrañables, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música conmovedora que deja. Les pedimos respeto en este momento tan difícil y los invitamos a celebrar el don que compartió con el mundo”.

Considerado un genio esquivo y perfeccionista, D’Angelo publicó solo tres álbumes en casi tres décadas de carrera: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) y Black Messiah (2014). Tres discos que bastaron para convertirlo en leyenda. Su debut marcó el nacimiento de una nueva forma de entender el soul: sensual, espiritual y profundamente ligada al hip-hop. Con Voodoo, llevó ese estilo a su punto más alto, ganando cuatro premios Grammy y estableciéndose como una figura esencial en la historia de la música afroamericana.

Aunque su carrera estuvo marcada por el silencio, la timidez y las largas ausencias, su influencia fue descomunal. Artistas como Erykah Badu, Frank Ocean, Anderson .Paak o The Weeknd han reconocido que sin D’Angelo, su música no existiría. Críticos y revistas especializadas lo mencionan de forma recurrente en las listas de los discos más influyentes de las últimas décadas.

El hijo del artista, Michael Archer II, también quiso despedirse públicamente, recordando que este año ha sido especialmente duro tras la muerte de su madre, la cantante Angie Stone. "Ha sido un año muy triste para mí. Mis padres me enseñaron a ser fuerte, y eso es lo que pienso hacer", escribió.

La voz de Untitled (How Does It Feel?) se apaga, pero su legado sigue intacto: tres discos, una revolución musical y una sensibilidad que cambió para siempre el soul moderno.

Tras conocerse la noticia, múltiples artistas y compañeros de generación han rendido homenaje en redes sociales. Jamie Foxx recordó "la pureza y la verdad" de su voz; Tyler, the Creator confesó que Voodoo fue "el primer disco que cambió su vida"; y Missy Elliott escribió en X: "No hay palabras, solo gratitud. Gracias por abrirnos el camino". Jill Scott aseguró que "esta pérdida duele profundamente", mientras que Nile Rodgers recordó cuando escuchó sus primeras demos y le dijo: "No las toques más, publícalas, ya son perfectas".