Muere Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años: "Hoy perdimos a nuestro hermano"

El mundo del rock llora la muerte de Sam Rivers, bajista, vocalista de apoyo y uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit. El músico ha fallecido este 18 de octubre de 2025 a los 48 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de sus redes sociales.

En su comunicado oficial en Instagram, Limp Bizkit expresó su dolor: "Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado".

"Compartimos muchos momentos -salvajes, tranquilos, hermosos- y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí. Fue un tipo de persona que sólo te encuentras una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina", han lamentado Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal, que además por su parte reaccionó con especial tristeza.

"Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano! Seguirás vivo a través de tu música y de las vidas que ayudaste a salvar con tu música, tu trabajo benéfico y tus amistades. Estamos destrozados. Disfruta cada milisegundo de la vida. Nada está garantizado", escribió.

Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, Rivers se ausentó de la banda en ocasiones anteriores por motivos de salud, como una enfermedad hepática que requirió de un trasplante.

Rivers fue miembro fundador de Limp Bizkit después de conocer a Durst cuando fueron compañeros de trabajo. Tras formar parte de la banda Malachi Sage, originaron el icónico grupo de nu-metal en 1994, convirtiéndose en uno de los más influyentes de finales de los años 1990 y principios de los 2000 con canciones como Behind Blue Eyes o Take a Look Around.

Limp Bizkit se encontraba en plena gira mundial. En el aire quedan conciertos como el que tenían previsto en España, donde iban a volver después de 14 años y que se iba a celebrar en el Resurrection Fest 2026. Por el momento la banda ha evitado pronunciarse al respecto de este y más conciertos.