Multan a Katy Perry por grabar sin permiso en un enclave protegido de Formentera

El último videoclip de Katy Perry, Lifetimes, ha provocado una polémica medioambiental tras grabarse sin permisos en s’Espalmador, una zona protegida del Parque Natural de Ses Salines (Formentera). Las autoridades balear impusieron una sanción de 6.001 euros a la productora responsable por filmar incumpliendo la normativa vigente. Pese a su envergadura mediática, la falta no generó agravantes al no presentarse daños ambientales.

La filmación tuvo lugar en julio de 2024 y captó escenas de la artista en parajes naturales clausurados con cuerdas y señales, claramente delimitados como inaccesibles. El Gobierno balear confirmó que no se gestionó ninguna autorización oficial, calificando la acción como falta grave conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Desde Capitol Records se defendieron señalando que la productora local recibió una aprobación verbal, respaldando que contaban con un permiso en trámite. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la Administración, que señaló que solo se puede grabar en estas áreas mediante autorización expresa y formal.

S’Espalmador, junto a la playa de Ses Illetes, conforma uno de los sistemas dunares mejor preservados del archipiélago, con ecosistemas frágiles que requieren protección estricta. Desde 1980 forma parte del parque natural, y el acceso está regulado para evitar la degradación del entorno.

La productora abonó la multa a principios de año, aunque ha sido ahora cuando la noticia ha trascendido. Este caso reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la producción audiovisual de alto perfil y el respeto a entornos naturales protegidos, especialmente en territorios con gran valor ecológico como Baleares.