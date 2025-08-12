Natanael Cano golpea a su DJ y destruye su equipo en pleno escenario

El domingo 10 de agosto, el Baja Beach Fest 2025 en Playas de Rosarito, Baja California, fue escenario de un inesperado altercado protagonizado por el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano. Durante su presentación, el artista se mostró visiblemente molesto por fallas técnicas en su show. La situación escaló cuando Cano se acercó a su DJ para reclamarle, lo que derivó en una discusión y, finalmente, en una agresión física. En un arrebato de furia, el cantante tomó la laptop del DJ y la estrelló contra el suelo frente al público.

El incidente fue captado por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una avalancha de reacciones. Mientras algunos seguidores justificaron el comportamiento de Cano como parte del "descontrol" de un show en vivo, otros lo criticaron duramente por agredir físicamente a un miembro de su equipo. Además, se reportó que el artista mostró sus nudillos lastimados tras la pelea, lo que avivó aún más el debate.

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni los organizadores del Baja Beach Fest han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, fuentes cercanas al cantante señalaron que los fallos técnicos durante su actuación fueron la principal causa de su reacción.

Este episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado al artista en los últimos meses, incluyendo acusaciones por presunto soborno a autoridades en Hermosillo, Sonora. El incidente en el Baja Beach Fest ha puesto nuevamente a Natanael Cano en el centro de la polémica, cuestionando su comportamiento profesional y su imagen pública.

El altercado ha dejado claro que, aunque el escenario sea su hábitat natural, la presión y las emociones pueden desbordarse, llevando a situaciones tan inesperadas como esta.