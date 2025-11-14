Nathy Peluso y Tokischa celebran una boda simbólica en Las Vegas tras su paso por los Latin Grammy

Las cantantes Nathy Peluso y Tokischa sorprendieron a sus seguidores al celebrar una boda simbólica en una de las icónicas capillas de Las Vegas durante su paso por la ciudad con motivo de los Latin Grammy. Ambas artistas, conocidas por su espíritu irreverente y su apuesta constante por la performance, aprovecharon la ocasión para realizar este gesto que rápidamente se viralizó.

Vestidas de blanco y fieles a su estilo provocador, las dos intérpretes llegaron por separado a la capilla acompañadas de amigos. Tokischa fue la primera en entrar, luciendo un vestido escotado combinado con una chaqueta gris. Segundos después, Nathy Peluso hizo su entrada con velo y ramo en mano, acompañada por un amigo que la entregó simbólicamente en el altar.

La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis, figura habitual en las bodas turísticas de la ciudad. Entre canciones emblemáticas como Can’t Help Falling in Love, ambas artistas intercambiaron anillos y recitaron votos personalizados cargados de humor. "Nathy, te prometo darte milanesas todos los días", expresó Tokischa, provocando la risa de Peluso.

El acto culminó con Elvis pronunciándolas "esposa y esposa", seguido de un beso que selló esta ceremonia informal. A pesar del tono festivo, ambas mantienen únicamente una relación de amistad. Sin embargo, en redes sociales, numerosos seguidores especulan con que esta boda podría formar parte de la preparación de un videoclip o de una futura colaboración musical entre ambas, algo que encajaría con la estética y narrativa habitual de las dos artistas. Por el momento, ninguna ha confirmado si el gesto tiene un propósito artístico o si se trata simplemente de una celebración espontánea.