Nelly Furtado sorprende con un posado en bikini con el que arranca el 2025 celebrando "nuevos niveles de amor propio"

Nelly Furtado comenzó el 2025 con una inspiradora reflexión sobre la aceptación corporal, compartiendo un mensaje sincero con sus seguidores para celebrar su renovado amor propio.

La icónica cantante y compositora, reconocida por éxitos que marcaron a toda una generación a principios de los 2000, posó con seguridad luciendo un bikini naranja brillante en unas fotografías que publicó el domingo en Instagram.

En las imágenes, tomadas frente a un espejo, Furtado mostró su figura al natural, acompañando las fotos con un mensaje que rápidamente capturó la atención de sus fans: "TEN UN 2025 CUERPO NEUTRAL, PERO LO MÁS IMPORTANTE, AMA CON CADA PUNTA DE TU CORAZÓN. GRACIAS POR TODOS LOS RECUERDOS DE ESTE AÑO", escribió la artista de 46 años en el pie de foto.

Furtado continuó reflexionando sobre su relación con la autoimagen: "Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, al mismo tiempo que experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro".

En un gesto de transparencia, la ganadora del Grammy destacó que las fotos no llevaban maquillaje ni edición digital. "¡Pero sí tengo un bronceado en spray! Tengo arañas vasculares que me recuerdan a mi mamá, a mis tías y a la vida. Creo que por eso no me he separado de ellas hasta ahora", añadió con humor.

La cantante de Promiscuous también aprovechó para desmentir rumores sobre procedimientos estéticos, aclarando que no se ha sometido a cirugías faciales o corporales. Sin embargo, confesó haberse puesto carillas en los dientes superiores “bastante recientemente”.

“Hasta ahora, no he recibido inyecciones en la cara o los labios ni rellenos de ningún tipo. Pero tengo un facialista cariñoso de la vieja escuela a quien le compro sueros y cremas desde que tenía 20 años”, explicó.

Además, compartió algunos de sus trucos detrás de cámaras para sesiones de fotos y alfombras rojas, como el uso de cinta facial para realzar rasgos o moldear la silueta con cinta corporal. “A veces, el maquillaje corporal también se puede usar para crear una apariencia específica. ¡El maquillaje puede hacer cosas mágicas!”, escribió. También destacó el papel de un buen estilista, unas cejas definidas y ropa interior estratégica para completar cualquier look.

Furtado concluyó su publicación con un mensaje lleno de positividad: "Exprésense libremente, celebren su individualidad y sepan que está perfectamente bien estar en paz con lo que ven en el espejo, y también está bien desear algo diferente".

La cantante cerró con una reflexión que resonó profundamente entre sus fans: "Todos somos pequeños y bonitos seres humanos que vamos por la tierra en busca de abrazos".

Con este honesto y alentador mensaje, Nelly Furtado busca inspirar a sus seguidores a aceptar su autenticidad y celebrar el amor propio en todas sus formas.