Nicki Nicole afirma que no pudo disfrutar de los Grammy por el odio recibido en redes

Nicki Nicole acudió a la 68.ª edición de los Premios Grammy como una de las representantes más visibles de la música urbana latinoamericana. Su paso por la alfombra roja y su presencia en la ceremonia dejaron varias imágenes comentadas, entre ellas un breve intercambio con Billie Eilish que se difundió ampliamente en redes sociales. Sin embargo, el eco mediático del evento no se tradujo para la cantante en una vivencia positiva.

Tras la gala, la artista rosarina decidió pronunciarse públicamente sobre cómo había vivido esas horas. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde compartió un mensaje extenso en el que relató el impacto emocional que le produjeron las críticas recibidas. "La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar", escribió.

Lejos de restar importancia a la situación, Nicki Nicole reconoció de forma explícita el efecto del acoso digital. "Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho", señaló, subrayando que este tipo de mensajes no son inocuos, incluso para artistas con una trayectoria consolidada y una amplia base de seguidores.

En su comunicado, la cantante apeló también a la responsabilidad de los usuarios en redes sociales y pidió establecer ciertos límites. "No soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas", afirmó, antes de añadir que no es necesario "remarcar cada segundo de la forma más cruel posible" el rechazo hacia su trabajo.

Parte de la polémica se originó a raíz de un vídeo viralizado durante la ceremonia, en el que se la ve conversando con Billie Eilish. Algunos comentarios interpretaron erróneamente que Nicki se había comparado con la artista estadounidense bajo el apelativo de "la Billie Eilish argentina". Ante esas acusaciones, la cantante respondió directamente: "Por Dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba sobre eso, del cual ella estaba al tanto".

Nicki Nicole insistió en que el contenido fue sacado de contexto y utilizado de manera malintencionada. "Yo jamás me comparé ni mucho menos. Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio", explicó, antes de pedir de nuevo que cesen los ataques basados en recortes parciales de vídeos. Sus declaraciones reabren el debate sobre el impacto del odio digital en artistas jóvenes y el clima que rodea a los grandes eventos culturales en la era de las redes sociales.