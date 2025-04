Nicki Nicole estalla en redes tras ser vinculada a un nuevo rumor amoroso: "Con todos menos con el que me gusta"

Después de su mediática ruptura con Peso Pluma, Nicki Nicole parecía querer centrarse en su música y su vida personal. Sin embargo, las redes sociales han vuelto a colocarla en el ojo del huracán. En las últimas horas, la cantante rosarina fue señalada como posible responsable de una crisis sentimental entre la influencer Stefy "Teffo" Scarinci y el cantante de cumbia 420 El Turko.

Todo comenzó con un vídeo publicado por Scarinci en el que, según los fans, lanzaba indirectas a Nicki. En él sonaba Ojos verdes, uno de los temas recientes de la artista, acompañado de frases como "Temón, aunque lo cante una metida" o "De un pedestal al suelo, pero sabe que fui a tres Movistar", en alusión a los conciertos de la rosarina. A partir de ahí, las redes se llenaron de rumores infundados y comentarios.

La reacción de Nicki no se hizo esperar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), dejó claro su malestar: "Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿todo bien por casa? Harta". Lejos de dejarlo ahí, siguió con el sarcasmo que la caracteriza: "Décimo novio del año inventando y contando. Ojalá el próximo tenga panadería así le pido medialunas".

Pero la frase más comentada llegó después: "Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla. Debe pensar que la estoy re gozando". Y por si alguien tenía dudas de sus intenciones actuales, lo dejó claro: "No quiero novio, quiero estar soltera y jugar a Los Sims".

Sus seguidores no tardaron en reaccionar. Con mensajes de apoyo, humor y memes, Nicki se convirtió en trending topic, demostrando su conexión con una audiencia que, una vez más, la respalda con fuerza frente a las polémicas. A esta Nicki Nicole, que nos la den siempre.