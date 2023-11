Nicki Nicole y Peso Pluma confirman que son novios con un beso en pleno concierto

2023 ha sido, sin duda, el año de Peso Pluma: tanto las listas de éxitos como las entregas de premios han estado acaparadas por él, a pesar de las polémicas que han acompañado al género musical al que se dedica. Todo ese éxito le ha servido para tener de su parte a toda una legión de fans que lo defiende a capa y espada ante el más mínimo de los aspavientos, y es por eso que sus seguidores no dudaron en cargar contra la cantante Nicki Nicole, después de que hablase de él de una forma que muchos consideraron despectiva. Aunque la artista pidió disculpas por la confusión, recibió una buena cancelación en redes, y ahora esos mismos fans de Peso Pluma que la insultaron tendrán que soportar que sea su pareja de forma oficial.

Ambos se dejaron ver juntos anoche en el concierto que Nicki Nicole tenía que dar en Ciudad de México. Los vídeos de los besos que se dieron en el escenario han acumulado cientos de miles de impresiones, y ambos se han convertido rápidamente en una de las principales tendencias en redes sociales.

Los rumores del noviazgo entre Peso Pluma y Nicki Nicole fueron los que llevaron a que la cantante fuese tan cancelada en redes: cuando todavía no estaban seguros de querer hablar de su relación de forma pública, la artista respondió en una entrevista que eran solo amigos, después de que le preguntasen por qué se les había visto tantas veces juntos en pareja por la calle. Sus palabras desacertadas no sentaron nada bien a los fans de Peso Pluma, y es por eso que mandaron tantos mensajes de desprecio a la artista. Por suerte, ambos cantantes tenían claro lo que sentían el uno por el otro, y no parece que la polémica afectase al curso de su relación. ¡Esperemos que a partir de ahora puedan avanzar en su relación sin más trabas!