Nicki Nicole regresa a los escenarios tras su ruptura con Lamine Yamal

Nicki Nicole ha retomado su agenda musical tras unos días marcados por su separación de Lamine Yamal. La artista argentina y el futbolista español mantenían una relación desde el pasado verano, pero en los últimos días ambos habrían decidido poner punto final a su historia. Se había especulado con una posible infidelidad por parte del futbolista, pero tanto él como Nicki Nicole lo han negado rotundamente.

Aunque la ruptura ha sorprendido a muchos de sus seguidores —ya que recientemente se les había visto juntos en varios eventos—, todo apunta a que la decisión se ha tomado de forma amistosa. En sus redes sociales, la intérprete ha eliminado las fotografías que compartía junto al jugador azulgrana, mientras que él ha optado por mantener silencio al respecto.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se conocieron durante la celebración del 18º cumpleaños del delantero, una fiesta multitudinaria en la que coincidieron numerosos artistas del panorama urbano. Desde entonces, su relación fue consolidándose, con apariciones públicas que confirmaban su vínculo, como cuando la cantante fue vista en el banquillo del Estadi Olímpic de Montjuïc durante un partido del Barça.

Ahora, la artista argentina ha querido centrarse de nuevo en su carrera musical. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que aparece sobre el escenario junto a su amiga Tini Stoessel durante un concierto en Argentina. En las imágenes se la puede ver sonriente, cantando y bailando, en lo que muchos interpretan como una nueva etapa para la cantante.

La complicidad entre ambas artistas ha sido muy celebrada en redes sociales, donde los fans han elogiado la energía y el carisma de Nicki Nicole en su regreso a la música. Mientras tanto, la artista parece decidida a dejar atrás la ruptura y continuar enfocada en sus próximos proyectos musicales.