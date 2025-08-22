Noah Cyrus habla sobre su adicción al Xanax y dice que "ya no quería estar viva"

Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, se ha convertido en la voz de su propia resiliencia. En una entrevista reciente con PEOPLE, la artista repasó los momentos más duros de su batalla contra la adicción al Xanax, iniciada en 2018 en medio de una relación complicada. El punto de quiebre llegó en 2020, cuando durante una entrevista para la televisión internacional se desmayó en plena conversación, incapaz de sostener la cabeza o abrir los ojos. Aquella escena, nunca emitida, se convirtió en la alarma que necesitaba.

“Estaba completamente dormida, incapaz de mantener la cabeza erguida o los ojos abiertos, porque estaba muy lejos. Estaba muy triste por mí misma, porque solo tú sabes realmente lo que sientes por dentro, y es un sentimiento que no le deseo a nadie: no querer seguir viviendo”, confesó al recordar aquella etapa.

Cinco años después, Noah habla desde otro lugar: la recuperación, apoyada por la música y por su segundo álbum I Want My Loved Ones to Go With Me, que describe como parte fundamental de su proceso de sanación.

La cantante no solo mira atrás con valentía, sino que también proyecta hacia adelante con ilusión. En 2023 anunció su compromiso con el diseñador Pinkus, el hombre que inspiró su canción I Saw the Mountains. Esa relación no solo le devolvió estabilidad, sino que también despertó en ella un profundo deseo: ser madre. “Es lo que más quiero, por encima de cualquier otro objetivo en mi vida”, aseguró.

Hoy la artista celebra no solo su recuperación, sino también el amor y la posibilidad de formar una familia. Si antes la música fue su refugio, ahora se ha convertido en el puente hacia una nueva etapa en la que lo personal y lo profesional caminan de la mano.