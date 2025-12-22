¿Nueva canción de Ana Mena? El story de Óscar Casas que tiene a sus fans en ascuas

Desde que Ana Mena hiciese su regreso a la música con el single Lárgate, ha quedado claro que la artista está en un proceso de cambio de sonido que deja atrás su faceta más urbana y apuesta por su lado más melodramático y sentimental. Han sido muchas las grandes baladas que nos ha dado la malagueña desde que empezase su andadura musical, pero el éxito arrollador de Las 12, Madrid City y Carita Triste llevó a Ana Mena a cierto encasillamiento del que, por lo visto, ha decidido salir de golpe. En pleno pico de interés por su nueva música, un story del actor Óscar Casas, su pareja, ha llamado la atención de sus fans.

En dicho story, el actor y la persona que lo está grabando cantan y bailan al ritmo de una canción cantada por Ana Mena, pero que todavía no se ha publicado. Los fans de la cantante no creen que se trate de una coincidencia, y muchos dan por hecho que se trata de una de las canciones del próximo álbum de la cantante, o quizá incluso del próximo single que lanzará.

La canción que se escucha es más positiva y bailable que Lárgate, y eso ha hecho que la expectación por su lanzamiento sea mucho mayor. Pero no hay que olvidar que Ana Mena ha reconocido que cuenta con la opinión de Óscar Casas para dar forma a su nueva música, así que no hay nada que nos asegure que esta canción vaya a salir pronto, o siquiera que vaya a salir en algún momento. ¡Pero, si la intención era darle un poco de hype a la canción, está claro que el actor ha cumplido su objetivo!