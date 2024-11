La nueva era de Chanel: la cantante cambia de management y prepara nueva música

La cantante Chanel logró finalmente sacar a principios de 2024 su disco ¡Agua!, el primero de su carrera y que llega casi dos años después de que triunfara en Eurovisión con su SloMo que acabó en tercera posición.

Chanel ya ha terminado la gira Agua y recientemente pudimos hablar con ella en la alfombra roja de los Premios GQ Men of the Year 2024. La cantante nos hablo de sus próximos proyectos en la música empezando por desvelar que había cambiado de equipo de management y fichado por Deur Management: "Mi mánager es maravillosa, espectacular"

Además nos contó que se encuentra metida en el estudio preparando nueva música: "Estoy metida en el estudio en una nueva etapa, en una nueva era, en una nueva época y eso lleva tiempo”.

El proceso lleva muchas horas y Chanel dice que "estoy metida en el estudio haciendo música a ver que me gusta que no me gusta y con quién me siento identificada real "

"Haciendo mucha música con solvencia y con todo digerido la nueva etapa, la nueva era que va a ser diferente", ha sentenciado.

Chanel además tiene conciertos ya marcados en el horizonte para 2025. La hispano-cubana actuará en el Arenal Sound (del 30 de julio al 3 de agosto de 2025) y en el Brava Madrid (del 19 y 20 de septiembre de 2025).