Obama incluye una canción de Rosalía en su lista de la mejor música de 2025 pero no es la que esperas

Barack Obama ha hecho pública una vez más su lista anual de canciones favoritas, una iniciativa personal que con el paso de los años se ha convertido en una referencia cultural de cierre de año. El expresidente estadounidense ha compartido su selección correspondiente a 2025 a través de sus redes sociales, reuniendo treinta temas que reflejan, según suele señalar, lo que ha escuchado a lo largo de los últimos meses.

Entre los nombres incluidos este año figura Rosalía, que entra en la lista con Sexo, Violencia y Llantas, la canción encargada de abrir LUX, su álbum más reciente. El tema, que abre el disco, ha sido uno de los más comentados desde su lanzamiento por su carga conceptual y por la manera en la que aborda la tensión entre lo físico y lo espiritual, una constante en el trabajo más reciente de la artista catalana.

La presencia de Rosalía refuerza la atención que Obama viene prestando desde hace años a la música en español y, en particular, al pop y al urbano latino. En la selección de 2025 aparecen también otros artistas hispanohablantes como el mexicano Xavi, el colombiano Manuel Turizo con En privado, el puertorriqueño Mora junto a De La Rose en Aurora o Myke Towers, que figura en la lista con Pending, uno de los temas virales del año junto a Lil Naay.

La playlist no se limita a los grandes circuitos comerciales y combina figuras globales con propuestas menos evidentes para el gran público. En ese sentido, la inclusión de Vitamina, de Jombriel, DFZM y Jøtta, apunta a una curiosidad que va más allá del mainstream anglosajón. El repertorio se completa con nombres como Kendrick Lamar y Drake —reunidos en la misma lista pese a su enfrentamiento público—, Lady Gaga, Chappell Roan, Olivia Dean, Kacy Hill, Bruce Springsteen o BLACKPINK.

"Con el final de 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos", escribió Obama al difundir la selección. Más allá de los gustos personales, la lista vuelve a funcionar como un escaparate cultural diverso, atento a las tendencias globales y a la evolución del pop contemporáneo.