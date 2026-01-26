OCU denuncia a Ticketmaster por falta de transparencia en preventa de entradas del concierto de BTS

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo por falta de transparencia, prácticas comerciales desleales y limitaciones en el derecho de admisión en relación con la preventa de entradas para los conciertos del grupo coreano BTS los próximos días 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

OCU denuncia que Ticketmaster anunció una preventa para afiliados a Army Membeship (que tiene un coste de alrededor de 20 euros) para este jueves día 22 de enero a las 14:00 horas, sin publicar previamente información esencial como precios por categoría de localidades, impuestos y recargos incluidos; tipos de localidades disponibles (pista, grada, VIP o paquetes); y condiciones esenciales de compra, incluidas políticas de cambio o devolución y posibles sistemas de precios dinámicos. Sin embargo, Ticketmaster este pasado miércoles anunció en sus redes sociales que publicará este jueves el precio de las entradas y que se podrán adquirir finalmente en preventa el viernes 23 de enero.

Según la organización de consumidores, la información de los precios de las entradas o las localidades es "indispensable para que los usuarios puedan adoptar decisiones de compra informadas", especialmente en un contexto de alta demanda y fuerte presión temporal como el de las preventas. "Una vulneración del deber legal de transparencia que recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que exige mostrar el precio total cuando existe invitación de compra. Y también contrario a la Ley de Competencia Desleal, que considera ilícitas las omisiones engañosas de información esencial", añade.

Además, la OCU denuncia que Ticketmaster solo permite acceder al evento mediante entrada en formato móvil, sin ofrecer alternativas razonables y accesibles como una entrada imprimible o el canje en la taquilla. La entidad considera que esta restricción puede resultar "desproporcionada y potencialmente discriminatoria" y que podría vulnerar el derecho de admisión reconocido por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Por todo ello, pide al Ministerio de Consumo que inicie un procedimiento de inspección y, en caso de apreciarse las infracciones descritas, sancione a Ticketmaster con las cuantías establecidas legalmente.

Además, solicita que se inste a la empresa a garantizar el uso de entradas en formato impreso, de modo que se evite un acceso efectivo al servicio en igualdad de condiciones. Pese a la actualización de Ticketmaster para la preventa, la OCU concluye que sigue habiendo falta de transparencia, ya que el acceso a la preventa terminó el 18 de enero, hace ya unos días, momento en el que deberían haber informado del precio y del resto de condiciones.