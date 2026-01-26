Olivia Rodrigo carga contra el ICE tras otro asesinato en Minnesota y llama a la acción ciudadana

La cantante y compositora Olivia Rodrigo ha alzado su voz en redes sociales tras la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que fue abatido a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, Minnesota, el pasado 24 de enero.

A través de sus historias de Instagram, la artista de 22 años —que también había criticado antes a ICE por el uso de su música en campañas que consideró racistas— expresó su condena a las acciones del organismo federal y mostró su respaldo a los manifestantes que han salido a las calles tras el incidente.

Rodrigo calificó lo ocurrido como "inadmisible" y subrayó que, aunque el contexto es grave, la ciudadanía puede influir con su voz y participación. En su publicación, animó a sus seguidores a contactar a sus senadores para oponerse a nuevos fondos para la agencia y a actuar políticamente, señalando que "nuestras acciones importan" y declarando su apoyo a Minnesota.

Los videos que circulan en redes y medios muestran a Pretti grabando con su teléfono momentos antes de ser rociado con gas pimienta y reducido por agentes federales, antes de recibir múltiples disparos, en un suceso que ha generado indignación y protestas en la ciudad. Familias, líderes locales y figuras públicas han exigido una investigación exhaustiva y que no se eliminen pruebas del caso.

Este hecho ha reavivado el debate sobre las prácticas de ICE y el papel de las fuerzas federales en operaciones locales, en un momento en que otras figuras del entretenimiento y del ámbito público también han condenado el uso de violencia y exigido rendición de cuentas.

Rodrigo nació en California, pero sus abuelos y bisabuelos paternos emigraron a Estados Unidos desde Filipinas