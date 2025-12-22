Olivia Rodrigo y Louis Partridge podrían haber roto tras más de dos años de relación

La cantante Olivia Rodrigo lleva un buen tiempo relativamente desaparecida del círculo mediático, en lo que muchos de sus fans han considerado un reposo para la floración creativa de su próximo álbum. Quizá sea por eso que a muchos les haya pillado por sorpresa el anuncio de su posible ruptura con su pareja desde hace dos años, el actor Louis Partridge. Habría sido durante la fiesta de Navidad de Lilly Allen, a la que Rodrigo acudió, donde la propia cantante habría hablado del asunto; de ahí, el tema habría llegado de alguna manera al diario The Sun, que es quien se ha encargado de anunciar la ruptura.

Por lo que se ha contado, la decisión de terminar la relación habría llegado después de que el actor y la cantante hubiesen vivido unas "semanas complicadas", y la relación habría terminado a principios de este mes de diciembre. Las novedades sobre la relación de Olivia Rodrigo y Louis Partridge siempre han sido difíciles de obtener, ya que ambos decidieron desde un primer momento mantener todos los detalles sobre su noviazgo en privado. Sin ir más lejos, tardaron casi un año en hacer su primera aparición pública juntos en una alfombra roja.

Ahora, lo que más están comentando los fans de Olivia Rodrigo es el más que probable impacto que esta ruptura tendrá en la futura música de la cantante. Es muy posible que su nuevo disco estuviese ya en creación antes de que esta relación terminase, así que hay muchas probabilidades de que el álbum muestre los distintos momentos que vivió la artista junto a su pareja, desde los más dulces hasta los más amargos, y terminando con los sentimientos de dolor de la ruptura. Los discos anteriores de la artista han mostrado siempre sus sentimientos sin ningún filtro, así que habrá que esperar a sus próximos lanzamientos para conocer cómo se sintió en este periodo de su vida con Louis Partridge.