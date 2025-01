One Direction podría volver a reunirse en los próximos Brit Awards para homenajear a Liam Payne

La próxima edición de los Brit Awards promete ser una de las más emotivas de su historia con un tributo especial a Liam Payne, fallecido en octubre de 2024. El homenaje podría reunir a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson sobre el escenario por primera vez en casi una década, convirtiendo la gala en un evento inolvidable para todos los fans.

La ceremonia, que tendrá lugar el 1 de marzo en el O2 Arena de Londres, incluirá actuaciones en directo, un montaje de imágenes y vídeos que repasarán la carrera de Liam y la participación de una orquesta en directo. Según fuentes cercanas a la organización, la idea es recordar la trayectoria del artista británico y su impacto en la industria musical. "Liam adoraba los Brit Awards. Fue un habitual en la ceremonia tanto con One Direction como en su etapa en solitario, y siempre formará parte de su historia", explicaban a The Sun. El evento también servirá para recordar el papel de One Direction en la música pop. La banda no solo vendió millones de discos y realizó giras multitudinarias, sino que también fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación.

Los rumores sobre una posible reunión de One Direction en los Brit Awards han avivado el entusiasmo de los seguidores. Desde su última actuación juntos en 2015, cada integrante ha seguido su camino en solitario, pero el vínculo entre ellos sigue siendo sólido, tal y como han demostrado en múltiples ocasiones. El último encuentro público de los miembros restantes fue en el funeral de Liam, celebrado en noviembre en Buckinghamshire, donde se reunieron para despedir a su amigo. La ceremonia contó también con la presencia de Cheryl Tweedy, madre de Bear, el hijo de Liam, y de Simon Cowell, el productor que los lanzó al estrellato en Factor X.

De confirmarse su participación en el homenaje, este sería el primer tributo de los Brit Awards a un artista fallecido desde el homenaje a David Bowie en 2016.