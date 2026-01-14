La Oreja de Van Gogh publica su primer ensayo con Amaia Montero y el resultado no ha gustado a todo el mundo

La Oreja de Van Gogh, la mítica banda donostiarra con una trayectoria de más de dos décadas, ha comenzado los preparativos de su próxima gira tras anunciar el regreso de Amaia Montero como vocalista. El regreso de Montero, quién fuera cantante original del grupo, fue confirmado en 2025 y ha sido uno de los anuncios más comentados en la escena musical española. Sin embargo, las expectativas generadas por esta reunión han encontrado pronto matices tras la filtración de un vídeo del primer ensayo.

En el vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a la formación ensayando un tema nuevo, con la voz de Montero al frente. La grabación muestra a la cantante interpretando partes de la canción en un ambiente de trabajo previo a las actuaciones programadas. A diferencia de las grabaciones promocionales habituales, este ensayo parece haber sido captado de forma más espontánea, lo que ha alimentado las reacciones de la comunidad digital.

Las opiniones entre los seguidores han sido diversas. Una parte considera que el simple hecho de ver al grupo junto a Montero de nuevo es motivo de celebración y demuestra la solidez del vínculo artístico entre los miembros. Varios comentarios en plataformas sociales han destacado la emoción de ver a la formación reunida, enfocándose más en el valor simbólico del reencuentro que en el rendimiento técnico.

No obstante, otro sector de usuarios ha expresado críticas hacia el resultado del ensayo. Algunos han señalado que la voz de Montero no parecía estar al nivel esperado o que la interpretación no reflejaba la potencia habitual de la cantante en directo. Estas valoraciones han avivado el debate sobre si la banda está lista para responder a las altas expectativas que genera una gira de este calibre.

La circunstancia se ha convertido en tema de conversación en medios de comunicación y entre aficionados a la música, que han valorado tanto el componente emocional de la vuelta de Montero como los aspectos estrictamente técnicos del ensayo. Las críticas no han pasado desapercibidas y algunos usuarios han señalado que puede ser prematuro juzgar un ensayo, recordando que estos encuentros suelen servir precisamente para pulir detalles y ajustar la puesta en escena antes de las fechas oficiales.

La Oreja de Van Gogh tiene programado iniciar su gira en 2026, con paradas en varias ciudades españolas. Con el ensayo público como punto de partida, la agrupación encara ahora un periodo de ensayos más intensivos y ajustes finales antes de subirse a los escenarios, un proceso que sus seguidores seguirán con atención a medida que se acerquen las fechas de los conciertos.