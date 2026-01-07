La Oreja de Van Gogh publica un sorprendente comunicado sobre Amaia Montero y su regreso al grupo: "Es cabezota como ella sola"

El comienzo de 2026 está siendo especialmente significativo para La Oreja de Van Gogh. Tras anunciar a lo largo de 2025 el regreso de Amaia Montero como vocalista, el grupo encara un nuevo ciclo artístico con una extensa gira prevista por distintas ciudades españolas, con la que pretende reencontrarse tanto con su público histórico como con nuevas generaciones de oyentes.

El primer reencuentro público entre la banda y la cantante se produjo hace apenas unos días. En una actuación en directo presentaron su nuevo sencillo, Todos estamos bailando la misma canción, una pieza que despertó una notable atención mediática y que, en parte, quedó eclipsada por los comentarios generados en torno a la puesta en escena y al vestuario de la artista.

Coincidiendo con el Día de Reyes, La Oreja de Van Gogh ha querido dar un paso más y compartir un comunicado centrado en la figura de Amaia Montero. En el texto, acompañado por una fotografía de la cantante, el grupo describe a la artista con un tono cercano y personal: "Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero". En ese mismo mensaje, destacan su capacidad creativa al señalar que "hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas".

El comunicado no elude el carácter de la cantante, al que definen como firme y complejo, aludiendo a que es "cabezota como ella sola" y que tiene "un carácter más complicado que verle la sombra al viento". No obstante, esa descripción se equilibra con una valoración emocional más íntima: "Sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola".

La banda subraya que esta nueva etapa retoma el camino donde lo dejaron, sin marcar un destino concreto, pero con una convicción clara. "Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero nos importa un comino mientras sea contigo", afirman. El texto concluye con un mensaje firmado por todos los integrantes: "Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias".

El comunicado se completa con una referencia musical, al ir acompañado del tema Tan guapa, perteneciente al disco El planeta imaginario, reforzando el tono emocional de un mensaje que consolida oficialmente el regreso de Amaia Montero y el inicio de una etapa clave para la banda en 2026.