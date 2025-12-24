La Oreja de Van Gogh revela título y portada de la canción de su regreso: este es su significado

En las últimas semanas se ha hablado mucho de La Oreja de Van Gogh, gracias a los pequeños spoilers que daban a entender que su regreso como grupo estaba cada vez más cerca. La salida de Leire Martinez el año pasado resultó chocante para muchos, y hay quien no se acababa de creer que Amaia Montero fuese a regresar a la banda con la que alcanzó la fama; pero sí, ese regreso es real y está a apenas unos días de poder escucharse en forma de nueva canción de La Oreja de Van Gogh: su título será Todos Bailamos la Misma Canción, y se estrenará el 31 de diciembre.

La portada escogida para el single tiene un significado particularmente fuerte, ya que el grupo decidió posar con un tierno abrazo grupal. Una clara declaración de intenciones que pretende dejar atrás los rumores de enfrentamiento interno y de discordia, y que plantea un nuevo inicio en el que la banda quiere mostrarse más unida que nunca. Pocas son las ocasiones en las que el grupo ha decidido compartir imágenes de este estilo, y el cambio ha gustado mucho a los fans más clásicos de La Oreja de Van Gogh.

Curiosamente, el anuncio de este título y portada ha llegado coincidiendo con el aniversario del día en el que Vincent Van Gogh se cortó su oreja. Puede que sea una coincidencia o que la banda tenga un sentido del humor curioso, pero sea como sea lo que sí está claro es que han generado una gran expectación por lo que está por venir. Tras casi 20 años sin canciones de La Oreja de Van Gogh cantadas por Amaia Montero, esta nueva etapa promete traer nuevos éxitos y una presencia mucho mayor del grupo en los principales eventos musicales a nivel nacional, tras varios años de una visibilidad relativamente baja. Sin duda, este será un empuje de popularidad que, si viene acompañado de grandes canciones, podrá devolver a La Oreja de Van Gogh al podio que antaño ocupó.