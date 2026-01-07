DE MAL GUSTO
Ozuna y Beéle siembran la polémica por su actitud en el último vídeo de Plex
Ozuna y Beéle han sido muy criticados por su comportamiento en el último vídeo de Plex, donde ambos músicos han ridiculizado a otro artista mucho más desconocido que ellos. Las redes sociales no han tardado en explotar.
El último vídeo publicado en el canal de BagBoyz, en el que participan Ozuna, Beéle y Plex, ha generado una intensa controversia en redes sociales. La actitud mostrada por los dos artistas durante una dinámica del programa ha sido cuestionada por parte de la audiencia, que critica el tono empleado hacia varios participantes anónimos.
La escena se desarrolla en un momento de alta visibilidad para Ozuna y Beéle, inmersos en la promoción de Stendhal, su primer álbum conjunto. En el marco de esta gira promocional, ambos artistas hicieron una parada en el canal de YouTube BagBoyz, un proyecto compartido por Plex junto a varios amigos, conocido por sus formatos en forma de retos.
El vídeo en cuestión plantea un reto sencillo: adivinar quién es el cantante profesional dentro de un grupo de personas aparentemente desconocidas. Entre los participantes se encontraba Omay, un artista de reguetón que actuaba como infiltrado, aunque ni Ozuna, ni Beéle, ni Plex conocían su identidad real. A partir de ese punto, el contenido toma un rumbo que ha provocado una reacción adversa en parte del público.
Durante la dinámica, Ozuna y Beéle adoptan una actitud burlona hacia varios de los participantes, cuestionando su apariencia y sus posibilidades de dedicarse profesionalmente a la música. El foco principal de las críticas se sitúa en el trato dispensado a Omay, quien vestía un sombrero de estilo cowboy y una indumentaria alejada de los códigos estéticos habituales del reguetón comercial. Esa diferencia fue utilizada como argumento recurrente para poner en duda su perfil artístico.
La polémica no gira tanto en torno al formato del vídeo como al tono empleado por los invitados. Diversos espectadores consideran que el comportamiento mostrado refleja una falta de respeto y de humildad, especialmente teniendo en cuenta que el objetivo del reto era precisamente despistar a los participantes.
Hasta el momento, ni Ozuna ni Beéle han realizado declaraciones públicas al respecto. Plex, por su parte, tampoco ha aclarado si el vídeo fue planteado con un guion previo o si las reacciones fueron completamente espontáneas. Mientras tanto, el contenido sigue acumulando visualizaciones y también, por supuesto, altas dosis de polémica.
